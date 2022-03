Prémio Mulheres na Ciência distingue trabalhos sobre cancro, cérebro e aves aquáticas

Carina Soares Cunha, Sandra Tavares, Edna Correia e Sara Carvalhal são as investigadoras distinguidas na edição deste ano das Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência.

Carina Soares Cunha quer identificar os grupos de neurónios que são activados quando são expostos a recompensas naturais ou a drogas. Já Sandra Tavares pretende descobrir uma nova abordagem no combate ao cancro da mama triplo-negativo. Por sua vez, Edna Correia propõem-se a apurar de que forma podem zonas húmidas artificiais contribuir para a preservação de aves marinhas. Por fim, Sara Carvalhal vai olhar para as doenças raras que causam microcefalia para entender a sua relação com a multiplicação de células. São estas as quatro cientistas portuguesas distinguidas da 18.ª edição das Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência. Cada uma delas receberá 15 mil euros.