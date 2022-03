PJ detém três suspeitos de estarem envolvidos no homicídio de agente da PSP

A Polícia Judiciária (PJ) está, neste momento, na Base Naval do Alfeite, no Barreiro, onde deteve os dois fuzileiros, suspeitos de estarem envolvidos nas agressões ao agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, que acabou por morrer no Hospital de São José, esta segunda-feira de manhã.

Na sequência das agressões, na madrugada de sábado, junto à discoteca Mome, em Lisboa, o agente da PSP ficou em coma, acabando por morrer esta manhã.

A PJ ainda não oficializou a detenção porque, pelas leis militares é necessária a presença de um oficial superior.

Ao que o PÚBLICO apurou, os dois militares, que contactaram voluntariamente as chefias e receberam imediatamente ordens para se apresentarem na Base Naval do Alfeite, onde estão retidos desde domingo, foram ouvidos no âmbito de um processo de averiguações interno da Marinha e alegaram que agiram em legítima defesa quando um grupo, com umas dezenas de indivíduos, lhes fez uma espera à porta da discoteca e os agrediu. Assumem que estiveram envolvidos numa rixa, mas negam que tenham pontapeado o agente da PSP na cabeça.

Alegam que os agentes da PSP já estariam junto a esse grupo e que terá sido um outro indivíduo, que não é militar, que pontapeou Fábio Guerra na cabeça quando este já estava no chão.

Na versão da PSP, que foi comunicada através do Gabinete de Imprensa da Direcção Nacional, os agentes intervieram para pôr fim a uma desordem e acabaram “violentamente agredidos”. Além de Fábio Guerra foram agredidos mais três agentes que já tiveram alta hospitalar.