Já abriu na Sé do Porto o hotel Tapestry Collection by Hilton

Com vistas sobre a Sé do Porto e a escassos metros do tabuleiro superior da ponte de Luiz I, abriu esta segunda-feira o Sé Catedral Hotel Porto, que assinala a estreia da marca Tapestry Collection by Hilton em Portugal.

Foi desvendado mais um dos segredos que se escondem nos taipais do quarteirão, mais precisamente na fachada entre os números 38 a 44 da Rua Chã. O Sé Catedral Hotel Porto disponibiliza 77 quartos, com 14 tipologias em três categorias (standard, superior e suíte) e ainda um restaurante e um bar que funcionam das 11h às 23h30 sob o mote “healthy & local” (saudável e local). O hotel, refere-se em comunicado, é inclusivo e pet-friendly.

Foto

De acordo com a nota de imprensa, o conceito “assenta numa narrativa que mistura influências multiculturais”, numa harmonia “entre cores, padrões, texturas e materiais”, dado que, além de prestar homenagem à Sé do Porto, “um dos monumentos mais emblemáticos da cidade”, “pretende ser o ponto de encontro ideal para viajantes oriundos dos quatro cantos do globo” que valorizem “o conforto e a originalidade”.

“Este projecto foi concebido com o propósito de promover a partilha cultural entre os nossos hóspedes, criando-se, assim, um espírito de tribo, que tão bem define a inspiração do nosso hotel”, afirma Filipe Silva, presidente da Ace Hospitality Management, empresa responsável pela gestão hoteleira, em comunicado.

As tarifas dos quartos, por noite, começam a partir de 105 euros ou os membros Hilton Honors podem trocar pontos, usando a ferramenta Points Explorer.