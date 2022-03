Preço do petróleo volta a acelerar para os 112 dólares por barril

O preço do petróleo nos mercados internacionais voltou a acelerar no arranque desta semana, num momento em que alguns países da União Europeia defendem que as novas sanções à Rússia devem incluir um embargo à importação de petróleo.

Nesta segunda-feira, o preço do Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência para o mercado europeu e para as importações portuguesas, estava a subir mais de 4%. A meio da manhã, o preço fixava-se nos 112,54 dólares por barril.

Já o West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, está a registar uma subida que ultrapassa os 4,5%, fixando-se nos 107,80 dólares por barril.

A 7 de Março, o barril de Brent chegou aos 139 dólares, o valor mais elevado desde 2008 e uma subida de quase 50% face aos preços que se registavam antes do início da guerra na Ucrânia. Na semana passada, o petróleo registou várias descidas consecutivas, que agora foram interrompidas.

Esta semana, os líderes da União Europeia reúnem-se para discutir as respostas ao aumento dos preços da energia e a redução da dependência do petróleo vindo da Rússia e estão também marcadas reuniões entre alguns países europeus e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que visam reforçar a resposta do Ocidente à guerra na Ucrânia.

Para fazer face ao aumento dos preços da energia e dos combustíveis, os governos da União Europeia têm tomado medidas que passam por subsídios às famílias e às empresas. Esta semana, em Portugal, o preço por litro de gasóleo deverá ficar 17 cêntimos mais barato e o da gasolina caiu 13 cêntimos, mas apesar desta descida, o Governo vai manter a redução das taxas do ISP.