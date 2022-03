Alemanha fechou acordo de longo prazo com o Qatar para fornecimento de gás

Vários países europeus procuram alternativas para reduzir a dependência do gás natural vindo da Rússia e têm tomados medidas para aliviar o impacto do aumento dos preços da energia e dos combustíveis nas famílias e nas empresas.

A Alemanha e o Qatar fecharam um acordo de longo prazo para o abastecimento de gás natural liquefeito, numa tentativa de procurar alternativas e reduzir a dependência energética da Rússia. O acordo foi anunciado na semana em que os líderes europeus se reúnem em Bruxelas para discutir as respostas ao aumento dos preços da energia, agravado pela guerra na Ucrânia.

Durante uma visita à região do Golfo, o ministro alemão da economia, Robert Habeck, confirmou a existência de um acordo e destacou a sua importância para a economia da Alemanha, permitindo reduzir a sua dependência do gás russo que actualmente representa metade das importações do país.

Habeck escusou-se a avançar detalhes sobre a quantidade de gás que o Qatar irá vender à Alemanha, cabendo agora às empresas que acompanharam o ministro na sua viagem ao Qatar iniciar as negociações para então se definirem esses pormenores.

“Ainda podemos precisar de gás russo este ano, mas não no futuro”, disse Habeck neste domingo em Doha. “Começa assim”, destacou, numa mensagem velada ao presidente russo, Vladimir Putin.

O Qatar, um dos maiores exportadores de gás natural do mundo, aplaudiu o facto de a Alemanha ter decidido acelerar os planos para construir dois terminais de gás natural e comprometeu-se a avançar nas discussões para o abastecimento de longo prazo.

O acordo anunciado pela Alemanha surge uns dias antes de os líderes europeus se reunirem em Bruxelas para discutir as respostas ao aumento dos preços da energia, agravado pela guerra na Ucrânia, e as alternativas ao gás vindo da Rússia.

Além dos esforços para encontrar fornecedores alternativos à Rússia, os governos da União Europeia têm tentado amortecer o impacto do aumento dos preços da energia nas famílias e nas empresas.

Para preparar o Conselho Europeu de 24 e 25 de Março, o primeiro-ministro português, António Costa, reuniu-se com os seus homólogos de Itália, Espanha e Grécia para estabelecerem uma proposta comum em matéria de política energética.

Espanha defende que deve haver uma alteração do mecanismo de fixação dos preços, deixando de indexar o preço da electricidade ao preço do gás, enquanto Portugal defende uma liberalização nas taxas do IVA sobre a energia.