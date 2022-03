As novas “vítimas” do “pensamento único”

O PCP e os que se contorcem com as dificuldades em condenar a agressão da Rússia encontraram um argumento para as contornar: a existência de um “pensamento único e uma leitura condicionada da realidade” que supostamente instala a ditadura de uma verdade e impede a saudável discussão e reflexão democráticas. Não vale a pena acreditar que o monolitismo ideológico ou o relativismo moral do PCP sobre agressores e agredidos, vítimas e algozes pode mudar, mesmo quando as imagens cruéis de Mariupol ou de Kharkiv mostram o que de facto está a acontecer. Jerónimo de Sousa deu conta desse desconforto e tenta iludi-lo, tentando restaurar a ideia de um tempo em que o partido tinha de viver na clandestinidade.