Pensamento computacional vai ser desenvolvido em todos os anos do ensino básico

É a “novidade curricular” das novas Aprendizagens Essenciais que entrarão em vigor no próximo ano. Programa responde ao lapso identificado num estudo da OCDE: temas do século XXI continuam a ser ignorados nos currículos de Matemática para o básico.

O pensamento computacional vai figurar, a partir do próximo ano lectivo, como uma das capacidades a desenvolver pelos alunos de todo o ensino básico na disciplina de Matemática. “É uma novidade curricular”, confirma ao PÚBLICO a especialista em didáctica da Matemática, Leonor Santos, que integrou as equipas responsáveis pela revisão do programa para o ensino básico.