Gabriel O Pensador e Black Company: “E, de repente, percebeu-se que era possível fazer rap em português”

O sucesso de Gabriel O Pensador e dos Black Company foi determinante para a afirmação da cultura hip-hop em Portugal nos primeiros anos da década de 1990. Este sábado, na Altice Arena, esses passos inaugurais vão misturar-se com ecos do presente, num espectáculo onde mais de 40 nomes celebrarão A História do Hip-Hop Tuga .

Os quatro pilares da cultura hip-hop – o rap, a arte do deejaying, o breakdance e o grafitti – vão reunir-se numa noite com mais de 40 artistas em palco. É isto que está prometido para este sábado na Altice Arena, numa celebração da história do hip-hop luso que contará com figuras de diversas gerações, como os Black Company, Valete, Expensive Soul, Sam The Kid, Mundo Segundo, Dealema, Capicua, Dillaz, Nenny, Julinho KSD, Bispo, Chullage, Papillon, Tekilla ou Keso. DJ como Nel’ Assassin, Kronic, Bomberjack, Cruzfader e Glue, ou colectivos como Zoo Gang e Momentum Crew, também fazem parte de um alinhamento que contará com o brasileiro mais importante desta história: Gabriel O Pensador. É já a segunda edição desta festa, que se estreou em 2019.