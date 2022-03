Costa, o decano da Europa

Desde que é primeiro-ministro, António Costa já viu desfilar no Conselho Europeu dezenas e dezenas de chefes de Estado e de Governo. Feitas as contas, os únicos primeiros-ministros que lá encontrou em 2015, quando tomou posse, e que ainda se mantêm em funções são apenas três: Viktor Orbán (no poder na Hungria desde 2010), Xavier Bettel (eleito no Luxemburgo em 2013) e Mark Rutte, o polémico primeiro-ministro dos Países Baixos desde 2010 e considerado o líder dos “frugais” (conjunto de países a que pertencem também a Suécia, Dinamarca e Áustria). No grupo dos 27, António Costa já pode ser considerado um decano. E talvez por isso a sua voz mereça ser ouvida com mais atenção.