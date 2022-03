JR está de volta: com apenas cinco anos, Valeriia é capa da Time e símbolo da resiliência ucraniana

“Esta menina é o futuro e, nesta guerra, ela lembra-nos aquilo por que os ucranianos estão a lutar.” Estas são as palavras que o fotógrafo, artista e activista francês JR escolheu para definir a sua mais recente criação: a instalação de uma imagem da sorridente Valeriia, uma menina ucraniana de cinco anos, numa praça no centro de Lviv, no oeste da Ucrânia.

A obra, que faz parte do leque de imagens captadas pelo fotógrafo ucraniano Artem Iurchenko, está desde segunda-feira, dia 14 de Março, em exposição no centro da cidade. A fotografia que captou o momento em que a criança tinha acabado de chegar à fronteira com a Polónia é capa da edição de 28 de Março da revista Time com o título “A Resiliência da Ucrânia”.

Valeriia, que é, tal como o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, natural da cidade de Krivii Rih, no sudeste da Ucrânia, simboliza os milhares de ucranianos que, de um momento para o outro, foram forçados a abandonar as casas e o país em busca de segurança. Na Ucrânia deixou o pai, o irmão e a mochila cor-de-rosa de que tanto gosta. Para a Polónia trouxe a mãe e o sonho de iniciar o primeiro ano de escolaridade em Setembro.

“É a primeira vez que há uma guerra tão próxima de mim que eu posso, literalmente, conduzir até lá”, desabafou o artista nas redes sociais. Por outro lado, Taisiia, mãe da menina, garante que não se apercebeu do perigo da ameaça da guerra até ter acordado na manhã do dia 24 de Fevereiro e perceber que o exército russo tinha começado a bombardear as bases militares, explica em entrevista à Time.

A tela de 150 metros de comprimento — que o artista fez questão de documentar através de um vídeo publicado no Instagram — foi feita numa floresta da Polónia e percorreu a distância entre o país e a fronteira ucraniana a pé. “Quando chegamos à cidade [de Kiev] não havia ninguém, mas depois de uns minutos apareceram literalmente umas 100 pessoas. Não podia acreditar”, afirma.

Depois de explicado o plano que fora mantido secreto durante vários dias, o grupo que juntava homens, mulheres, crianças e até militares ucranianos uniu esforços para colocar a imagem na praça de Lviv. A localização, explica JR, foi escolhida com um propósito bem claro: a partir de agora, quem passar pela Ucrânia de avião é relembrado da necessidade de proteger crianças como Valeriia.

Esta não é a primeira vez que uma obra do artista, cujo verdadeiro nome ninguém conhece, é capa da revista norte-americana. Em Abril de 2020, a imagem de um olho impressa no alcatrão de uma cidade vazia durante a pandemia também mereceu destaque.