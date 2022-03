Imposto sobre combustíveis fica igual, mesmo com descida dos preços nos postos

Apesar de prever uma descida de 17 cêntimos por litro no gasóleo e 13 cêntimos na gasolina, o Governo abdicou de subir o ISP pela fórmula de cálculo semanal anunciada no pós-invasão da Ucrânia.

O Governo prevê que os preços do gasóleo e da gasolina vão baixar na próxima semana, o que, pela nova fórmula de actualização semanal do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), levaria a uma subida da carga fiscal a partir de segunda-feira. No entanto, o executivo optou por não seguir o resultado da fórmula e vai manter o ISP nos valores actualmente em vigor.