Empresário Álvaro Sobrinho interrogado no DCIAP

Processo remonta a 2011 e foi motivado pela compra de seis apartamentos de uma só vez no empreendimento Estoril-Sol Residence, em Cascais, mas envolverá outras questões relativas à gestão do Banco Espírito Santo Angola.

O empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho está esta quinta-feira de manhã a ser ouvido no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), em Lisboa, no âmbito de um inquérito aberto em 2011 e que envolverá suspeita de vários crimes relacionados com a gestão do Banco Espírito Santo Angola, instituição a que chegou a presidir. A informação foi avançada pela CNN e foi confirmada pelo PÚBLICO que sabe que esta inquirição estava agendada há várias semanas, numa fase em que este inquérito se aproxima do fim, sendo previsível que o Ministério Público avance com uma acusação nos próximos meses.

Este caso nasceu em 2011, na sequência de uma participação feita pela Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) ao DCIAP de uma transacção imobiliária efectuada por Sobrinho, envolvendo mais de 9,5 milhões de euros. O então presidente BESA tinha adquirido em Setembro de 2010 de uma única vez seis apartamentos no empreendimento Estoril-Sol Residence e, pelos valores envolvidos e porque o pagamento foi efectuado numa única tranche, a notificação tornava-se obrigatória por força da lei de combate ao branqueamento de capitais. O negócio teve que ser comunicado à CMVM por envolver um fundo imobiliário.

Depois de cruzados dados e reunida documentação, o procurador do DCIAP avançou para o arresto dos imóveis e de contas bancárias, procedendo também a buscas na residência de Álvaro Sobrinho, que se concretizaram no dia 1 de Junho de 2011. Com o colapso do BES, em Agosto de 2014, arrastado em parte devido a um buraco financeiro de 5,7 mil milhões de dólares detectado em 2013 no BESA, o inquérito alargou o âmbito.