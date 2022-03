Vídeo de Zelenskii a anunciar rendição da Ucrânia é verdadeiro?

O vídeo

Na quarta-feira, começou a circular um vídeo nas redes sociais com cerca de um minuto em que o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, anunciava a rendição da Ucrânia face à ofensiva militar russa que invadiu o país no dia 24 de Fevereiro.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

O contexto

No vídeo, que chegou a estar disponível site do canal de televisão nacional Ukraine 24 e a ser transmitido, por breves instantes na emissão em directo, Zelenskii parecia apelar para que todos os militares e civis que defendem o território largassem as armas e se rendessem a Moscovo.

A mensagem foi ainda publicada no tablóide ucraniano de língua russa Segodnia.

A alegada declaração surge no mesmo dia em que as delegações da Rússia e Ucrânia concordaram com um esboço para um acordo de paz com 15 pontos que estabelece que a Ucrânia pode continuar a ter exército, mas não pode aderir à NATO, nem autorizar a instalação de bases estrangeiras no território. Em troca, Estados Unidos, Turquia e Reino Unido poderiam continuar a assegurar a protecção do país.

Os factos

Ainda que não seja conhecida a origem do vídeo, a alegada rendição é um deepfake (vídeo manipulado) com recurso a inteligência artificial e difundido por piratas informáticos.

À primeira vista, a imagem do Presidente parecia sincronizada com o discurso. Contudo, uma análise mais pormenorizada evidenciava pequenas imperfeições no movimento da cabeça e dos lábios, assim como uma pronúncia que não correspondia à do líder da Ucrânia.

O vídeo foi desmentido pelo próprio governante ucraniano, através de uma mensagem no Telegram, que classificou a alegada declaração como uma tentativa de desinformação. “Se posso propor a alguém que pouse as armas, é aos militares russos. Vão para casa, porque nós estamos em casa”, escreveu, acrescentando ainda que, para além de o país estar a lutar pelo território, estava a defender as crianças e as famílias.

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

"If I can offer someone to lay down their arms, it's the Russian military.Go home.Because we're home. We are defending our land, our children & our families." pic.twitter.com/TiICf3Z5Te — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022

O canal Ukraine 24 e o Segdonia também explicaram que o vídeo era falso. “Ninguém vai desistir, especialmente de derrotar o Exército russo em batalhas contra o Exército ucraniano”, escreveu o Segdonia no Instagram.

Nathaniel Gleicher, chefe de Políticas de Segurança da Meta, empresa detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, garantiu que o vídeo já foi retirdo das plataformas. O YouTube também o fez.

1/ Earlier today, our teams identified and removed a deepfake video claiming to show President Zelensky issuing a statement he never did. It appeared on a reportedly compromised website and then started showing across the internet. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022

Por outro lado, segundo a rede de rádio norte-americana NPR, o vídeo foi promovido nas redes sociais russas.

O Governo ucraniano, que já havia alertado para a possibilidade de um vídeo como este surgir, emitiu no dia 2 de Março um alerta no Facebook sobre a utilização deste tipo de vídeos, alguns deles por parte da Rússia, inseridos numa campanha para derrubar o Governo.

“O seu objectivo é desorientar, semear o pânico, confundir os cidadãos e encorajar as nossas tropas a retirarem”, pode ler-se na publicação.

Em resumo

O vídeo onde o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, parece apelar à rendição das tropas é falso. Zelenskii não anunciou a rendição do país e a Ucrânia continua a tentar travar a ofensiva militar russa.