Autarquia do Porto cede prédio à Federação Académica para criar residência universitária

Edifício na Rua da Bainharia, no centro histórico do Porto, vai ser cedido por 30 anos e terá 20 quartos.

Rui Moreira tinha feito uma visita ao prédio na Rua da Bainharia, com jornalistas como convidados, no final de Janeiro. Na próxima segunda-feira, em reunião camarária, o executivo vai votar a cedência deste edifício à Federação Académica do Porto (FAP), que ali vai construir uma residência universitária que será gerida pelos próprios estudantes.

Na cidade, “subsiste uma falta de resposta estruturada para os estudantes de classe média e média-baixa”, admite a autarquia na proposta à qual o PÚBLICO teve acesso, sublinhando que tal realidade acontece apesar das “cerca de seis mil novas camas disponibilizadas na cidade nos últimos anos em residências universitárias privadas”.

Os vereadores Catarina Araújo e Pedro Baganha, da Educação e do Urbanismo, salientam na proposta que este alojamento na Sé deverá beneficiar vários estudantes, “independentemente do subsistema de ensino ao qual estejam afectos”. O processo de selecção deverá, ainda assim, ter em conta critérios de “carência socio-económica”.

Esta cedência representa um apoio global de 307.440 mil euros, correspondente à cedência do espaço pelo prazo de 30 anos por um “valor simbólico de 50 euros”. O edifício já reabilitado pela Porto Vivo, SRU no âmbito do programa do Morro da Sé vai ter 20 quartos e deverá estar a funcionar já no próximo ano lectivo.

A Universidade do Porto e a autarquia estão a projectar mais dois projectos de residências estudantis, a concretizar com apoio Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): uma também no morro da Sé e outra no Monte Pedral.