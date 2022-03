Grupo Pestana avança com 174 apartamentos turísticos em Porto Covo

O Pestana Hotel Group vai adicionar um novo empreendimento ao seu portfólio. Trata-se de um lote de 174 apartamentos turísticos em Porto Covo, na costa alentejana, projecto de quatro estrelas cuja construção se inicia em breve.

Para o grupo de Dionísio Pestana, a construção, venda e exploração de projectos residenciais turísticos “tornou-se uma importante fonte de diversificação de receita”, logo desde a primeira experiência, no Carvoeiro, na região do Algarve, com serviço e exploração turística, depois confirmado através do Pestana Tróia Eco-Resort.

Foto

Agora, o Pestana Porto Covo Village reforça a presença imobiliária do grupo Pestana na costa alentejana, onde o grupo tem presentemente mais de 300 unidades turísticas em fase de projecto e de execução.

O arranque dos trabalhos no Pestana Porto Covo Village é esperado até ao Verão, estando as vendas da primeira fase, com 64 unidades, garante o grupo, integralmente reservadas — ainda antes do início dos trabalhos no terreno.

Localização: na vila, “a 500 metros da praia e inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”, anuncia-se no site oficial, “num condomínio privado com serviços e um núcleo central com jardins e espaços de lazer”.

Na segunda fase deste empreendimento desenhado pelo arquitecto Jaime Morais, 65% dos 110 apartamentos também já estão com reserva efectuada, refere-se em comunicado. O preço médio na segunda fase oscila entre os 450 mil euros e os 500 mil euros.

Os apartamentos podem não só destinar-se a estadia dos proprietários como a investimento, já que o grupo assegura a parte de exploração turística, através da Pestana Residences que proporciona serviços de portaria, housekeeping, jardinagem, manutenção e segurança.