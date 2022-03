Fed inicia combate à inflação e sobe taxas de juro

No meio de uma das maiores crises geopolíticas das últimas décadas, perante um clima de enorme instabilidade nos mercados financeiros, com a inflação a disparar e retoma económica a dar sinais de fraqueza, a Reserva Federal norte-americana (Fed) deu início esta quarta-feira a um período de forte subida das taxas de juro nos EUA. Depois de dois anos em que as taxas de juro estiveram a níveis mínimos históricos para ajudar a economia a enfrentar a pandemia, a era do dinheiro barato na maior potência mundial parece ter chegado ao fim.

A Reserva Federal subiu a sua taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais, passando do intervalo entre zero e 0,25%, em que se encontrava desde Março de 2020, para um intervalo situado entre 0,25% e 0,5%.

Para além disso, os responsáveis da Fed, que em Dezembro antecipavam a realização de três subidas de taxas de juro, têm agora a expectativa de que a sua taxa de juro de referência possa chegar ao final do ano já num valor entre 1,75% e 2%.

A decisão agora tomada de subir taxas não constitui uma surpresa. Ela já vinha sendo sinalizada pelos responsáveis da Fed há vários meses, especialmente a partir do momento em que se tornou evidente que o nível elevado da taxa de inflação nos EUA (em Fevereiro atingiu os 7,9%), se arriscava a não ser temporário. A Fed reconhecia que era preciso começar a agir para travar a subida de preços, mostrando-se disposta a abandonar as políticas expansionistas que aplicou durante a pandemia.

Aumentar

No entanto, o início da guerra na Ucrânia no início deste mês veio baralhar um pouco as contas. É que, se por um lado, a subida do preço do petróleo e dos alimentos nos mercados internacionais pode acentuar ainda mais as pressões inflacionistas, por outro lado a guerra aumenta as dúvidas em relação à força da retoma da economia.

A decisão desta quarta-feira e, principalmente, a expectativa dos responsáveis da Fed de uma série de novas subidas de taxas de juro até ao final do ano, mostram que, perante estes dois problemas, a prioridade neste momento está claramente em tentar controlar a escalada da inflação. Uma opção que é semelhante (embora numa fase já mais adiantada) à tomada na semana passada pelo Banco Central Europeu em relação à zona euro.

A dar força aos argumentos da Fed estão as novas previsões da instituição para a inflação. Mesmo levando em conta as subidas de taxas de juro hoje anunciadas e projectadas, espera-se agora que a inflação fique acima da meta de 2% da Fed até, pelo menos, o final de 2024. Durante este ano, situar-se-á em 4,1%, baixando depois progressivamente até chegar aos 2,3% em 2024.

No que diz respeito ao crescimento, a Fed também assume que o impacto do conflito na Ucrânia será negativo e, relativamente a este ano, passou a prever uma variação do PIB de 2,8%, quando em Dezembro apontava para um crescimento de 4%.