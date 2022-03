Portugal e Espanha querem preços máximos na electricidade e apoios ao gás

Os governos de Portugal e Espanha estão a negociar uma proposta comum para apresentar a Bruxelas que limita os preços de venda no mercado diário da electricidade a 180 euros por megawatt hora (MWh), abaixo dos níveis que se têm verificado actualmente, em que os preços médios têm andado muito acima dos 200 euros (para quarta-feira, o preço médio é de 263,65 euros).

O ministro do Ambiente revelou, esta terça-feira na Assembleia da República, que os dois governos querem impor esse limite de 180 euros por megawatt hora à energia que é vendida no mercado diário ibérico (na plataforma OMIE) e que pretendem também dar às centrais a gás com custos variáveis acima desse preço uma compensação por venderem abaixo do custo.

“Com esta proposta estamos a gerar um défice? Sim, mas este é muito menor do que a poupança, e se for por meses valerá a pena”, disse o ministro Matos Fernandes aos deputados da Comissão Permanente, aos quais explicou o racional desta solução conjunta.

Uma vez que têm sido os preços sem precedentes do gás natural que têm estado a contaminar os preços grossistas da electricidade, também eles em níveis nunca antes vistos, o ministro do Ambiente frisou que o objectivo é criar “um mecanismo de salvaguarda” na electricidade, “sob pena de gerar efeitos nefastos e irreversíveis”.

Assim, a solução conjunta que o Governo “está hoje mesmo a negociar com Espanha” prevê a imposição desse preço máximo e que as centrais que funcionam a gás natural que tenham “um custo variável comprovado acima deste valor” recebam o “diferencial de custo”.

Este novo sobrecusto do gás natural “será pago ou por um fundo comum europeu ou, se for com financiamento nacional, não há outra forma”, terá de ser” através da dívida tarifária” do sector eléctrico, afirmou.

“Todas as centrais renováveis que oferecem [electricidade] ao seu custo variável continuam a fazê-lo, excepto as centrais hídricas com armazenamento, pois estamos num ano hidrológico seco”, adiantou o ministro.

A aprovar-se este mecanismo, para Portugal e Espanha, o preço da electricidade transaccionada no OMIE passará de 9200 milhões de euros, para 3500 milhões de euros, contabilizou Matos Fernandes. Para Portugal “a poupança líquida será de 1100 milhões de euros”.

O ministro admitiu que esta solução desagrada a muitos dos Estados-membros: “Lutaremos para que Bruxelas vá além do tool kit das generalidades e nos acompanhe nesta proposta, mas aviso são muitos os opositores entre os países europeus”, afirmou.