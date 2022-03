PSuperior Talks: jornalistas, académicos e empresas discutem desafios da informação digital

Segunda sessão da terceira edição do ciclo dedicado aos desafios do futuro acontece esta segunda-feira na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, a partir das 14h30.

Jornalistas, académicos e empresas debatem, esta segunda-feira, em Vila Real, os desafios colocados pelo excesso de informação, a desinformação e a banalização da informação no mundo digital. Este é o segundo momento do ciclo de debates PSuperior Talks, acerca dos desafios do futuro, que é organizado pelo PÚBLICO com o envolvimento de universidades portuguesas e empresas.

A discussão acontece na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, a partir das 14h30 desta segunda-feira. Subordinado ao tema “O mundo digital, entre o excesso de informação, a desinformação e a banalização da informação”, o debate reúne Andréia Azevedo Soares, jornalista do PÚBLICO, Carlos Daniel, jornalista da RTP, e Carlos Cardoso, do jornal académico O Torgador, bem como o professor de jornalismo da UTAD Fábio Ribeiro e Helena Martins, responsável de Políticas Públicas da Google Portugal, que é a empresa parceira desta sessão.

Este debate será moderado pelo director do PÚBLICO, Manuel Carvalho e tem transmissão na plataforma Ao Vivo do PÚBLICO. A abertura da sessão estará a cargo do reitor da UTAD, Emídio Gomes.

A terceira edição das PSuperior Talks começou há uma semana, com um debate sobre literacia mediática. As conversas vão prolongar-se nas próximas semanas, focando temas como o “poder da criatividade” ou os desafios da “sociedade de risco”.

O PSuperior é um projecto do PÚBLICO que pretende envolver os alunos finalistas de vários cursos do ensino superior público e privado nos grandes temas da actualidade que envolvem a imprensa na qualidade de mediadora. Para lá de distribuir milhares de assinaturas digitais entre os estudantes, a iniciativa tem como objectivo estimular a discussão entre os mais jovens, mobilizando-os para o exercício de uma cidadania participativa.

Ler jornais, ter uma opinião fundamentada em factos certificados pelo jornalismo, e empenhar-se na discussão pública são condições fundamentais para a qualidade da nossa democracia — o lema do projecto é, por isso, “Faz da Verdade a tua Opinião”. No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO.

Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano, lançada em Dezembro numa cerimónia que contou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem a participação e o apoio da Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial.