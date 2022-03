Terceira série das PSuperior Talks arranca hoje com debate sobre ensino digital

A pandemia obrigou milhares de professores e alunos a experimentarem o ensino à distância. O que ficou dessa experiência? Estará o sistema preparado para manter este modelo de ensino? Teremos perdido uma oportunidade para afirmar as metodologias do e-learning e b-learning? A terceira edição das PSuperior Talks, na qual se juntam os saberes das universidades e das empresas parceiras deste projecto do PÚBLICO voltado para a literacia mediática, arranca hoje, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação do Porto, com uma discussão sobre um tema que se estreou na pandemia e que promete manter-se no debate público. A Porto Editora é o parceiro envolvido nesta sessão que começa às 14h30 e será transmitida na plataforma Ao Vivo, do PÚBLICO.

O PSuperior pretende envolver os alunos finalistas de vários cursos do ensino superior público e privado nos grandes temas da actualidade que envolvem a imprensa na qualidade de mediadora. Para lá de distribuir milhares de assinaturas digitais entre os estudantes, o projecto tem como objectivo estimular a discussão entre os mais jovens, mobilizando-os para o exercício de uma cidadania participativa. Ler jornais, ter uma opinião fundamentada em factos certificados pelo jornalismo, e empenhar-se na discussão pública são condições fundamentais para a qualidade da nossa democracia - o lema do projecto é, por isso, “Faz da Verdade a tua Opinião”. O PSuperior e os parceiros que o apoiam querem fazer parte desse processo de estímulo a uma cidadania empenhada e a uma democracia saudável.

É também por isso que as PSuperior Talks envolvem não apenas jornalistas na condução dos debates, mas também professores universitários, alunos e especialistas de méritos reconhecidos nos temas em discussão. Para a sessão de hoje, subordinada ao tema “Ensino Digital: solução, fatalidade ou salvação?”, estão convocados Andreia Sanches, directora adjunta do PÚBLICO, que moderará a sessão, Angélica Monteiro, professora da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, Bruna Pereira, estudante de mestrado da faculdade, Marco Bento, investigador, Paulo Almeida, professor do ensino secundário e Rui Pacheco, director da Escola Virtual, do grupo Porto Editora.

As Talks prolongar-se-ão nas próximas semanas, com temas que vão do “excesso de informação, a desinformação e a banalização da informação” da era digital ao “poder da ciência nos progressos da medicina”, passando pelo “poder da criatividade” ou pelos desafios da “sociedade de risco”. Cada tema envolverá uma universidade e um dos parceiros do projecto PSuperior.

No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano, lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conta com a participação e o apoio da Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial.