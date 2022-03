Squid Game, sem dúvida, mas também Carinha de Anjo: a ficção em língua não inglesa domina na Netflix

Uma análise da Bloomberg aos top de popularidade da plataforma de streaming mostra que as séries e novelas em língua não inglesa ocupam cada vez mais espaço nas audiências. Novelas colombianas e brasileiras contribuem independentemente do efeito Squid Game.

O puro domínio da ficção norte-americana no streaming é uma ilusão — ou pelo menos é o que revela uma análise da Bloomberg dos (poucos) dados que a Netflix dá a conhecer sobre a ficção mais vista mundo fora. A estatística mostra que as séries são o conteúdo mais visto, que o binge watching faz com que mesmo os grandes êxitos percam fôlego nas audiências passadas duas semanas e que nos últimos oito meses foi evidente a tendência de forte crescimento da ficção em língua não inglesa. O factor Squid Game, sem dúvida, mas também de títulos com lugar quase cativo entre os mais vistos em Portugal como a novela brasileira Carinha de Anjo, ajudam a explicar a viragem.