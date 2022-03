A televisão está cheia de vigaristas. Esta semana, é a vez de Jared Leto e Anne Hathaway

Numa semana particularmente rica em estreias (é espreitar a caixa em baixo), com WeCrashed não há que enganar: a televisão, e o streaming em particular, está cheia de vigaristas. Há qualquer coisa no ar que tresanda a esquema, a fraude domina o zeitgeist, os autores e os espectadores de televisão estão fascinados com quem finge até vingar, com quem aldraba até se fazer um protagonista do sonho americano. Depois de Inventing Anna e The Tinder Swindler na Netflix, eis que Jared Leto e Anne Hathaway entram em cena com WeCrashed — a ideia da sua empresa era WeWork mas, como o próprio nome indica, eles não só trabalharam mas também se espatifaram.