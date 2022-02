A verdadeira história de Inventing Anna, a série que Portugal pôs em número um na Netflix este fim-de-semana

Série de Shonda Rhimes está a liderar nas visualizações, com o público preso à história verídica de uma mulher que enganou a elite de Manhattan. Anna Sorokin terá ganho centenas de milhares de dólares com a nova série.

Cada episódio da nova série limitada da Netflix criada por Shonda Rhimes, Inventing Anna, começa com uma variação do mesmo aviso: “Esta é uma história totalmente verdadeira, excepto as partes que são completamente inventadas”.