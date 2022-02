Shimon Hayut, o vigarista retratado no novo documentário da Netflix, foi banido da app de encontros

Foi na quarta-feira que a Netflix lançou um novo documentário sobre crimes reais e este é sobre um homem que os autores do mesmo alegam ter já enganado dezenas de vítimas, sobretudo mulheres, num valor que ronda os dez milhões de dólares (cerca de nove milhões de euros). O esquema é aparentemente simples, Shimon está na aplicação de encontros Tinder, onde conhece as suas vítimas, com quem namora, a quem oferece prendas valiosas e às quais pede dinheiro, alegando que a sua vida corre perigo. Na sexta-feira, o Tinder anunciou que baniu o chamado “Tinder Swindler” (o “vigarista do Tinder”, numa tradução livre).