O Brasil explodiu há cem anos! Mário de Andrade e a Semana de 22

Quando chego a São Paulo, a cidade mais vibrante do Brasil, povoada de misérias e milionária, a Nova Iorque do Sul sobrevoada por helicópteros, assalta-me invariavelmente a estranha cantiga que o carioca de adoção que é Caetano Veloso lhe dedicou: “Alguma coisa acontece no meu coração/ Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João/ É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi/ Da dura poesia concreta de tuas esquinas/ Da deselegância discreta de tuas meninas (...) E quem vem de outro sonho feliz de cidade/ Aprende depressa a chamar-te de realidade/ Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso.” (1)