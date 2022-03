Francisco de Almeida Garrett constituído arguido pela PJ no caso dos certificados dos judeus sefarditas

O rabino da Comunidade Israelita do Porto (CIP) detido pela Judiciária na última quinta-feira, quando se preparava para viajar para Israel, suspeito de práticas ilegais na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas, foi interrogado na noite desta sexta-feira e libertado na madrugada deste sábado ficando a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência e impedido de sair do país. Entregou às autoridades o seu passaporte israelita e português.