À espera do futuro na Moldova. “Não acredito que vá haver paz antes de eu morrer”

A pequena e pobre Moldova abriu as portas aos refugiados ucranianos, enquanto lida com o medo de ser a próxima vítima de Putin. A viver os dias mais calmos desde que a guerra começou, teme que a próxima semana traga um duro agravar da situação

Ilie Zabica diz que o número de refugiados da Ucrânia a chegar à fronteira com a Moldova diminuiu nos últimos três dias, e que, desde então, a situação está “mais calma”. Mas é difícil de acreditar, estando ao lado dele por algumas horas, enquanto conduz o seu Toyota pelas ruas de Chisinau, a capital do pequeno país que tem a fronteira mais próxima de Odessa. O telefone não pára de tocar e ele vai relatando o que cada chamada significa: primeiro é preciso ir acomodar duas mulheres que vão entrar agora num dos centros de acolhimento que a sua fundação, a Regina Pacis, está a gerir; depois é o coordenador da ajuda humanitária da cidade, a perguntar se ele tem vagas para mais pessoas; a seguir é preciso trocar os planos porque há outra família que precisa de um sítio para ficar. E isto enquanto transporta roupa de cama para um lado e pede listas de material em falta, para tratar de o levar para outro. A família, diz, não o vê desde o início da guerra na Ucrânia.

Com apenas 2,8 milhões de habitantes e considerado o país mais pobre da Europa, a Moldova já viu passarem as suas fronteiras 280 mil pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, o equivalente a 10% da sua população. Escondido entre o país invadido e a Roménia, fora ainda da União Europeia, a Moldova não tem recebido o enorme apoio de diferentes organizações e de grupos de cidadãos que se tem visto, por exemplo, na Polónia, e o Governo lançou alertas a pedir ajuda. Mas, apesar de a tragédia ucraniana ameaçar esmagar a pobre Moldova, o país não fechou as portas aos que fogem da guerra e começaram a chegar, em catadupa, às suas fronteiras. “Não estávamos preparados para esta situação, mas a 27 de Fevereiro acordámos com milhares de refugiados a quererem entrar e começámos a dar alojamento e comida. Não podemos deixar de ajudar”, diz Ilie Zabica.

E foi assim que a fundação católica que nasceu há cerca de 20 anos para apoiar crianças abandonadas ou com dificuldades, acabou, de um momento para o outro, a gerir cinco centros de acolhimento em Chisinau e noutros locais do país. Alguns dos edifícios pertencem à fundação, outros estão a ser-lhes cedidos por diferentes entidades, a troco de que suportem apenas as despesas inerentes à sua utilização – como água e luz –, e garantam o apoio necessário aos refugiados.

É numa dessas casas, com capacidade para receber até 25 pessoas, que irão ficar, por enquanto, duas mulheres ucranianas que se viram confrontadas com um problema que não tardou a aparecer, após o início da guerra: a especulação dos que procuram enriquecer à custa da tragédia dos outros. Chegaram de carro, alugaram um quarto, mas tiveram de sair porque o preço inicialmente combinado foi brutalmente inflacionado de um dia para o outro. “O que acontece é que quartos que até há dias custavam 150 euros por mês estão agora a custar 150 euros por noite. As pessoas perguntam quanto custa alugar por dois meses, dizem-lhes 300 euros e dois dias depois estão a bater-lhes à porta, a dizer que se quiserem ficar mais tempo têm de pagar mais, porque os 300 euros eram só para dois dias”, conta o responsável pela fundação, garantindo que a polícia já está a tentar resolver o assunto.

Foto Aliona e Tatiana Dermenji vêm as notícias da sua terra num grupo do Telegram

Mas a maior parte das pessoas que vão chegando aos centros de acolhimento da fundação têm outro tipo de necessidades. Atravessaram a fronteira sem saber onde ficar e acabam encaminhadas para Ilie através de diferentes pessoas que o contactam: voluntários que se deslocam de propósito à fronteira para transportar, gratuitamente, quem não sabe para onde ir, funcionários dos caminhos-de-ferro que vêem chegar mais um grupo com destino incerto, e até polícias que ele conhece e o chamam para ir recolher mais um novo grupo perdido na cidade e à procura de ajuda.

Foi assim que conheceu Irina Stan que, aos 89 anos, é a mais velha ocupante do centro de acolhimento instalado num edifício emprestado pela Fundação Don Bosco.

É hora do almoço e várias pessoas estão sentadas a comer a refeição servida por voluntários. O local é habitualmente um centro de apoio aos jovens locais, e tem paredes pintadas com desenhos, campos de jogos no exterior, mesas com jogos de tabuleiro no interior. Com uma trança prateada a cair-lhe pelas costas, arrecadas douradas presas nas orelhas e um vestido que mais parece um cobertor felpudo a pender-lhe do corpo magro, a velha mulher sorri ao ver Ilie, mas só quando a conversa já leva vários minutos é que o olhar e a boca se abrem num sorriso de reconhecimento, percebendo que aquele é o mesmo homem que a levou para ali.

A viver sozinha perto de Odessa, Irina arrumou um pequeno saco e instalou-se à porta de casa, assim que começou a ouvir bombardeamentos, tanto era o medo que sentia. “Fiquei ali até um carro parar e um homem perguntar, ‘para onde vai, mãe?’”, conta, recorrendo a um termo muito utilizado na região para se referir a pessoas idosas. Foi esse homem que a levou até à fronteira em Palanca, onde os guardas-fronteiriços moldavos a deixaram passar. Apanhou um dos transportes gratuitos para Chisinau e Ilie encontrou-a gelada e esfomeada no exterior da estação de comboio onde tinha ido recolher outras pessoas. “Ela entrou no carro quente e disse que já não saía dali, que tinha muita fome e frio.”

Foto Irina Stan

Nascida em 1933, ainda tem recordações vagas da Segunda Guerra Mundial, suficientes para ser capaz de dizer que, apesar de tudo, teve mais medo nessa altura. “Era nova, andava na escola e lembro-me de os soldados nazis chegarem e de como mataram as pessoas nos campos”, conta. Mas desde essa altura que tiros e bombas a enchem de terror, e agora que conseguiu fugir, não pensa sequer regressar um dia. “Prefiro ficar aqui com as crianças e a comer o que Deus me der. Não acredito que vá haver paz antes de eu morrer”, diz.

Ali perto, sentadas lado a lado num banco encostado à parede, as irmãs Aliona e Tatiana Dermenji, só querem voltar para casa e nem querem pensar na possibilidade de a Ucrânia perder a guerra. “O que é que isso significa, perder? Nós só estamos a defender a nossa terra e a nossa casa, não atacamos ninguém, não podemos não vencer”, diz Aliona. As duas falam muitas vezes uma por cima da outra e nenhuma aparenta ter as idades que revelam: 39 e 35 anos, respectivamente. Quando ouvem que não aparentam ter sequer 30 agradecem, mas Aliona afirma: “Nos últimos dias envelhecemos muito”. E mostra uma fotografia de ambas, com rostos sorridentes e sem o peso no olhar que agora carregam, mesmo quando tentam sorrir, e que foi tirada ainda há pouco tempo, mas que parece já uma eternidade. Ou seja, “antes da guerra”.

As duas vivem em Mykolaiv, a cerca de 130 quilómetros de Odessa e que foi fortemente bombardeada na última semana. A 8 de Março, depois de passarem dias a dormir num bunker, encolhidas com medo das bombas, e a suportar o terror crescente dos seus filhos, com 5, 10 e 14 anos, decidiram partir. Para trás, deixaram os pais: ele só tem 58 anos e não podia sair, a mãe não quis abandonar o marido nem o trabalho no hospital da cidade.

É muito por causa deles o olhar aflito que está estampado no rosto de Tatiana, e as muitas chamadas que fazem diariamente para casa. No Telegram participam num grupo que partilha fotografias da desgraça que se abateu sobre as suas casas – edifícios e carros destruídos, mísseis enterrados no asfalto ainda por explodir. “Esta é a minha casa, isto é muito perto de nossa casa. Aqui não há instalações militares. Este ataque foi ontem à noite”, conta Aliona, enquanto vai mostrando as imagens.

Foto Aliona e Tatiana Dermenji com os filhos

Têm um bilhete de autocarro marcado para Madrid, em Espanha, onde têm família, para dia 15. Tatyana Hivrich, de 57 anos, e também de Mykolaiv, que chegou apenas no dia anterior ao centro, está a preparar-se para fazer o que nunca quis nem sonhou: dar uso ao visto para os Estados Unidos e ir viver com a filha. Só lhe falta conseguir visto para a própria mãe, Nina Hivrich, de 80 anos, que sobe penosamente os degraus até ao quarto que ambas partilham com Ksenia Kuzonova, de 36 anos, e o filho desta, Maxim, de 14. Ksenia foi colega de escola da filha de Tatyana e os quatro chegaram juntos ao centro de acolhimento.

É militar no exército, mas como é a única cuidadora do filho, foi dispensada do serviço. “Tenho pena de não estar a lutar pelo meu país, mas tinha de fazer uma escolha, porque não tinha com quem deixar o meu filho”, diz, pouco depois de conseguir impedir que as lágrimas lhe caíssem pelo rosto, quando falava da tia, de 62 anos, que ficou na cidade.

No quarto há mais um habitante: o papagaio Richard, que Tatyana tem há oito anos e que nunca pensou, sequer, deixar para trás, quando chegou a hora de fugir. “É como um membro da família”, diz.

Com as vidas suspensas, aguardam pelo desenrolar dos acontecimentos, num dia particularmente bonito em Chisinau. O mau tempo, com neve e muito frio, parece ter abandonado a cidade ao mesmo tempo que o movimento de refugiados acalmou, há três dias. Mas Ilie Zabica não acredita que, pelo menos o segundo, tenha vindo para ficar. “As pessoas acham que os exércitos russos se estão a reagrupar para atacar Kiev e Odessa. A próxima semana vai ser muito má”, acredita.

Na Moldova, retém-se a respiração, à espera de não serem os próximos a ser invadidos. Mas há quem já esteja a preparar-se para sair do país ou para colocar a família para lá da fronteira, conta Ilie Zabica. O consolo de preverem que um ataque russo seria menos destruidor do que aquele que a Ucrânia está a enfrentar, porque o país não tem, sequer, meios de defesa viáveis, é muito pequeno. “Somos um país neutro e não temos um único tanque. Os russos podem limitar-se a chegar a Chisinau e dizer ‘estamos aqui, agora’.”