Filipe Cerejo é o Sangue Novo. E os arraiolos de Behén no segundo dia da ModaLisboa

“Bem-vindos à Factory Lisbon no Hub Criativo do Beato. Estamos de volta e estamos juntos”, ouve-se na sala de desfiles da ModaLisboa, ao final da tarde desta sexta-feira. Está prestes a começar o segundo dia de desfiles e a chuva deu tréguas no complexo ainda em obras. Dentro de momentos, os cinco finalistas do concurso Sangue Novo vão cruzar a passerelle. Filipe Cerejo viria a vencer a distinção principal, em parceria com a escola de moda italiana Polimoda, e Maria Clara levou, ainda, para casa dois prémios.