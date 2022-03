Ambientalismo não está fora de moda, mas a sua representação política sim

Eurobarómetro do final de 2021 revela que para os portugueses, depois da pobreza e da seca, as opções climáticas são a terceira principal preocupação.

Numa primeira leitura aos resultados das eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro de 2022 poder-se-ia concluir que o ambientalismo teria entrado num ocaso político. Dos dois partidos que, formalmente, reivindicavam essa causa, Os Verdes, sempre em coligação com as declinações do PCP nas coligações APU [Aliança Povo Unido] e CDU [Coligação Democrática Unitária], perderam os seus dois deputados, e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) passou da eleição de um grupo parlamentar de quatro deputados nas legislativas de 2019 à condição de deputada única, Inês de Sousa Real.