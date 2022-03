Guitarra com um aroma de liberdade

Em Dezembro de 2021, Mário Pacheco fez uma declaração, em entrevista, que parecia acompanhada de um respirar fundo: “Estou dedicado agora à família, amigos e música. Sou LIVRE!” A frase, dita em conversa com Rui Lavrador, para a infocul.pt, trazia já o título do novo álbum do guitarrista: Livre, com onze composições suas, produção de Diogo Clemente e participações especiais de músicos de topo, como o espanhol Javier Limón, o brasileiro Jaques Morelenbaum e o argentino Gustavo Santaolalla. Um disco onde comprova a sua capacidade e bom gosto como compositor e executante, dando natural sequência ao que demonstrara em Um Outro Olhar e A Música e a Guitarra.