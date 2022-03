Entre a maioria absoluta e a guerra na Ucrânia, que espaço para Marcelo?

Quando tomou posse para o segundo mandato presidencial, faz esta quarta-feira um ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha a instabilidade como uma das poucas certezas quanto ao futuro. “Está tudo com um grau de indeterminação tremendo, às vezes tudo muda no intervalo de dias”, disse ao PÚBLICO na altura. Falava da pandemia e da reconstrução profunda que seria necessário fazer depois dela, da crise económica e social, do risco de ingovernabilidade com uma minoria já sem “geringonça” em que se apoiar, da falta de alternativa política.