Volta Kennan, estás perdoado!

Não conhecemos, ainda, o desfecho da guerra. Mas mais importante que a vitória militar é o que se faz, politicamente, com ela. Pode-se estar preparado para lançar uma guerra, mas não estar preparado para gerir a paz. Como os Estados Unidos no Iraque, o mesmo pode acontecer com a Rússia. Se vencer, o que vai a fazer com a vitória? Instaurar um governo fantoche em Kiev? Dividir o país ao meio e ocupar o Leste? Anexar a Ucrânia? Em tal caso e seja qual for a solução, a Ucrânia ficará geopoliticamente separada do Ocidente. E isso muda tudo.