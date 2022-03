Radiografia às diferenças salariais entre homens e mulheres

O Dia Internacional das Mulheres aproximou-se, pelo que, nos últimos dias, tivemos uma avalanche de dados para alertar para as injustiças, desigualdades, preconceitos em desfavor delas. Nenhuma surpresa, afinal são a repetição das notícias do ano passado, e do anterior, e do que antecedeu e só não é assim sucessivamente até à noite dos tempos porque nem sempre se publicaram jornais dando importância a estes temas. As desigualdades e injustiças que caem sobre as mulheres têm a característica irritante da persistência.