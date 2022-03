A disciplina e a crueldade, com Nina Hoss

Nina Hoss é uma das grandes actrizes do nosso tempo e, agora que deixámos de a ver na obra do realizador com quem estabeleceu uma colaboração formidável (a sequência de filmes com Christian Petzold interrompeu-se, para já, a seguir a Phoenix), o reencontro com ela é a priori o principal motivo de interesse de A Audição, segunda obra da realizadora alemã Ina Weisse. A priori e a posteriori também.