Eleições na distrital do PSD-Porto podem atrair seis candidatos

As eleições para a distrital do PSD-Porto, a maior estrutura do partido, prometem ser muito concorridas. O mandato de Alberto Machado – que rompeu com Rui Rio tendo sido afastado da lista de deputados –, termina em Julho, mas, ao que o PÚBLICO apurou, é possível que o actual mandato se prolongue até Setembro à luz dos estatutos do partido.