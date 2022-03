Ucrânia: Camião com 12 toneladas de bens parte do Porto com destino à fronteira da Polónia

Cerca de 12 toneladas de bens doados pela população do município do Porto desde a passada sexta-feira seguiram esta manhã em direcção a um centro de logística na fronteira com a Polónia para auxiliar os ucranianos afectados pela guerra. A recolha de bens vai continuar no Batalhão de Sapadores Bombeiros, nas uniões e nas juntas de freguesia do Porto.

Um camião com 12 toneladas de roupa, alimentos, medicamentos, cadeiras de rodas e outros bens parte esta manhã do Batalhão dos Sapadores Bombeiros do Porto com destino à fronteira da Polónia com a Ucrânia, onde deverá chegar na sexta-feira.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora com o pelouro da Educação da Câmara do Porto, Catarina Araújo, afirmou esta terça-feira que o camião, que pelas 9h30 estava a ser carregado, vai transportar “cerca de 12 toneladas de bens”, que foram doados pela população desde sexta-feira.

“Mal acabe a operação de carregamento, o camião partirá em direcção à fronteira da Polónia com a Ucrânia”, disse.

Até à fronteira, o camião transportará os bens que tinham sido indicados, em lista, pelo consulado da Ucrânia no Porto.

“Estes bens foram recebidos no centro logístico montado nos Sapadores de Bombeiros, a separação e o acondicionamento foi feito pelos nossos bombeiros e a protecção civil, que os embalaram e identificaram em português, inglês e ucraniano”, esclareceu a vereadora.

A previsão é que na sexta-feira o camião chegue ao “local de destino”, escolhido e articulado com o consulado da Ucrânia no Porto, que “garante a colocação num centro de logística na fronteira com a Polónia”.

“A nossa preocupação é também garantir que efectivamente estes bens chegam lá a quem deles precisa”, salientou Catarina Araújo.

A recolha de bens vai continuar, sendo que os mesmos podem ser doados e entregues tanto no Batalhão dos Sapadores Bombeiros do Porto - onde funciona todo o centro de logística de recolha, conservação e de expedição -, como nas sete uniões e juntas de freguesia do Porto.

“Acredito que esta onda de solidariedade não vai parar e a campanha vai continuar, quer na vertente da recolha de bens, quer em transporte e outros objectivos a funcionar. Acredito que será possível continuar a ajudar”, acrescentou.

No âmbito da parceria Frente Atlântica, os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos lançaram a campanha “SOMOS TODOS UCRÂNIA” que, além da criação de um site para apoiar e centralizar respostas humanitárias, visa também recolher bens e colaborar na disponibilização do transporte dos bens para locais de destino situados na Polónia com a empresa Rangel Logistics Solutions.

Disponibilizar nos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo soluções para integrar as crianças e jovens refugiados, bem como realizar um concerto solidário para angariar fundos, a serem entregues à Congregação do Santíssimo Redentor C.Ss.R. - Seminário Redentorista de Cristo Rei, são também objectivos da campanha, aprovada na segunda-feira pelo executivo da Câmara do Porto.

Do mesmo modo, a campanha prevê que o município do Porto estabeleça parcerias com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, bem como com o Conselho Regional do Porto - Ordem dos Advogados para que sejam disponibilizados serviços de apoio e consulta jurídica.

Esta segunda-feira, a Assembleia Municipal do Porto aprovou também cinco votos de solidariedade para com o povo ucraniano, apresentados pelo PS, o BE, o Chega e o PAN.