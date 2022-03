“Abraço à Ucrânia”: TAP oferece voos e carga para ajudar refugiados e organizações humanitárias

Rota entre Lisboa e Varsóvia no epicentro do apoio da TAP. Companhia convida clientes a doar milhas.

“A família TAP está mobilizada para apoiar acções de ajuda humanitária devido à guerra na Ucrânia”, anuncia a companhia aérea em comunicado, onde avança iniciativas de concretização desse apoio no terreno. Estas “dizem principalmente respeito ao transporte de pessoas e carga aérea na rota Lisboa - Varsóvia”.

Segundo a empresa, serão oferecidos “lugares em voos de e para Varsóvia” e “o transporte de carga, incluindo material médico, alimentos e outros bens de ajuda humanitária”. A capital polaca, sublinha-se, “é o destino mais próximo da fronteira ucraniana” operado pela TAP.

Os lugares nos voos e a capacidade de carga, adiantam, “estão a ser geridos pela TAP de acordo com a disponibilidade em cada voo”. A iniciativa surge com o nome “Abraço à Ucrânia” e as organizações terão de candidatar-se preenchendo um formulário online (disponível aqui), sendo este exclusivo para estes grupos e, reforça-se, “não está disponível para indivíduos”.

A companhia diz-se também “em permanente prontidão” para “a realização dos voos humanitários que forem solicitados pelas autoridades”, sendo que para transporte de “refugiados que desejam viajar para Portugal” está a trabalhar “em estreita colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros”. Serão disponibilizados “vários lugares nos voos da TAP a partir de Varsóvia”.

No comunicado, a TAP lança também a possibilidade de os passageiros doarem milhas como forma de apoio, já a partir de 14 de Março. A companhia refere que “está a seleccionar organizações de ajuda humanitária que estão a desenvolver programas de apoio aos refugiados da Ucrânia”, sendo o objectivo “atingir um milhão de milhas doadas a cada uma das entidades, que podem então utilizar essas milhas para comprar bilhetes para transportar voluntários”.