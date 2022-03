Capital Europeia da Cultura 2027: pré-selecção arranca esta terça-feira

O caminho para a Capital Europeia da Cultura 2027 começa a estreitar-se a partir desta semana. Arranca esta terça-feira a ronda de audiências das 12 cidades portuguesas candidatas a organizar a Capital Europeia da Cultura dentro de cinco anos, a seguir à qual será anunciada uma “short-list”.

Entre esta terça-feira e a próxima quinta-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB), as cidades candidatas submetem-se a audiências de pré-selecção perante o painel de 12 jurados (três apontados pelo Parlamento Europeu, três pelo Conselho Europeu, três pela Comissão Europeia, um pelo Comité das Regiões e dois pelo Ministério da Cultura português). Na sexta-feira, em conferência de imprensa, é anunciada uma lista com as candidaturas pré-seleccionadas

Em Novembro de 2021 encerrou o período de entrega das candidaturas. Segundo anunciou o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), a unidade do Ministério da Cultura que gere o processo, a lista é composta por Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo, e Vila Real.

Nesta semana, cada cidade terá a oportunidade de apresentar a sua candidatura durante 45 minutos, seguindo-se um igual período de perguntas e respostas entre júri e cada delegação, que não deverá ter mais de 10 pessoas. As apresentações decorrem por ordem alfabética.

Esta é a quarta vez que Portugal acolhe uma Capital Europeia da Cultura, depois de Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012, sendo que processo de selecção é bem diferente. Nos momentos anteriores, foi o governo que designou a cidade candidata, como aconteceu com a ministra Isabel Pires de Lima, que lançou Guimarães, em 2006. Apesar de estar definido que Portugal recebe uma Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com uma localidade letã, as candidatas têm que se submeter a um júri internacional.

Ao longo de 2022, as cidades que passarem esta primeira fase de selecção terão oportunidade de rever e ajustar as suas candidaturas antes da decisão final. Poderão também receber visitas do júri. De acordo com o calendário publicado pelo GEPAC, haverá uma reunião de selecção final, em Lisboa, algures durante o quarto trimestre de 2022. A publicação do relatório final e da designação da Capital Europeia da Cultura portuguesa em 2027 estão apontados para Dezembro deste ano ou Janeiro de 2023.

A candidatura seleccionada receberá um prémio de 1,5 milhões de euros, sendo que o Ministério da Cultura já anunciou que disponibiliza 25 milhões de euros para apoiar a iniciativa.