Corrida para Capital Europeia da Cultura arranca com 12 cidades e fica mais estreita em 2022

Escolha final só deverá ser conhecida em 2023, mas há uma pré-selecção logo no início do próximo ano. Entre ilhas, Norte e Sul, há uma dúzia de cidades candidatas.

As cidades que querem ser Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, ano em que o título volta a Portugal, tiveram que submeter as candidaturas até dia 23 de Novembro. O Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais (GEPAC), a unidade do Ministério da Cultura que conduz o processo, confirma a recepção de 12 documentos: vieram de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo, Ponta Delgada e de Vila Real. Pelo caminho ficou Bragança, que tinha anunciado a intenção, mas não chegou a avançar.