BES terá ajudado altos quadros venezuelanos a esconder luvas no Dubai

O enredo lembra um filme em que todas as personagens se movem freneticamente por dinheiro e em que os cúmplices de hoje se tornam os traidores de amanhã. Até o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o habitual vilão desta história, surge traído pelos profissionais do banco que liderava, todos alegadamente envolvidos numa teia de corrupção com muitos venezuelanos à mistura.