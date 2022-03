FMI avisa que guerra vai ter “impacto severo” na economia mundial

A guerra na Ucrânia, as sanções impostas à Rússia e a escalada dos preços da energia e dos alimentos a que já se está a assistir vão ter um “impacto severo” na economia mundial, alertou este sábado o Fundo Monetário Internacional que se prepara para avançar para a concessão de novos empréstimos à Ucrânia e, possivelmente, a outros países próximos do conflito.

No final da reunião do conselho de administração do fundo realizada em Washington, o comunicado emitido pela instituição traça um cenário sombrio para a economia mundial durante os próximos meses, assinalando que, apenas com uma semana decorrida desde o início da invasão à Ucrânia, vários efeitos negativos são já visíveis.

“Embora a situação se mantenha altamente volátil e qualquer previsão esteja sujeita a um extraordinário nível de incerteza, as consequências económicas são já muito sérias”, afirma o FMI, destacando em particular as subidas de preços muito acentuadas que se verificam nos produtos energéticos e nos cereais, a vaga de mais de um milhão de refugiados que se estão a deslocar da Ucrânia para os países vizinhos e sanções económicas em larga escala a ser impostas por uma parte significativa dos países à Rússia.

É por isso que o fundo antecipa que “a guerra e as sanções associadas vão ter um impacto severo na economia mundial”, destacando o choque adverso que se irá sentir na inflação e na actividade económica numa altura em que a pressão nos preços já era elevada.

Neste cenário de inflação alta em todo o Mundo, os responsáveis do FMI aconselham os países a usar os orçamentos para apoiar as camadas mais pobres da população, para quem as despesas com alimentos e os combustíveis consomem uma maior parte do seu rendimento.

O FMI começou a discutir este sábado a possibilidade de concessão do empréstimo adicional de 1400 milhões de dólares pedido pela Ucrânia para fazer face aos impactos da guerra. Existe a expectativa de que a aprovação deste empréstimo possa ser oficializada durante a próxima semana.

Os responsáveis do Fundo assinalaram ainda que um apoio a outros países é também possível. A Moldávia e outros países com laços económicos próximos com a Ucrânia e a Rússia, disse o FMI, correm “um risco particular” de enfrentarem disrupções nos fornecimentos que podem afectar ainda mais as suas economias.