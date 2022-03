Na Fórmula 1, Haas despede Nikita Mazepin e abandona patrocínio russo

Equipa norte-americana anunciou ainda a suspensão do patrocíno da Uralkali, detida pelo pai do jovem piloto russo.

Nikita Mazepin não vai correr na temporada de Fórmula 1 em 2022. A Haas anunciou, na manhã deste sábado, a suspensão do contrato de patrocínio com a Uralkali, empresa detida pelo pai do piloto, e o despedimento do jovem de 23 anos, que se estreou na Fórmula 1 na época passada.

“Tal como o resto da comunidade, a Haas está chocada e entristecida com a invasão da Ucrânia e deseja prontidão e rapidez para o fim do conflito”, pode ler-se no comunicado. A Fórmula 1 já tinha confirmado que o Grande Prémio da Rússia não se vai realizar esta temporada.

Apesar de já estar a ser discutido há vários dias como uma forte possibilidade, o anúncio do despedimento de Mazepin não deixa de surpreender: a primeira corrida da época disputa-se já daqui a duas semanas no Bahrein, com o piloto russo a ter realizado as sessões de teste em Barcelona. Contudo, se continuasse na equipa, Mazepin não poderia correr no Grande Prémio da Grã-Bretanha, visto que a federação britânica de automobilismo decidiu suspender as licenças a pilotos russos e bielorrussos em sequência do conflito.

O piloto russo reagiu esta manhã ao comunicado da (agora) ex-equipa. Mazepin lamenta a decisão, dizendo que o processo de afastamento da Fórmula 1 foi unilateral, considerando que as cedências feitas para continuar na competição foram ignoradas.

Ainda não é claro quem será o colega de equipa de Mick Schumacher esta temporada. A Haas deve anunciar essa decisão nas próximas horas.

Nikita Mazepin estreou-se na Fórmula 1 em 2021 e a “verdura” do piloto russo, associada à falta de competitividade do carro da Haas, foi evidente. Mazepin não fez um único ponto na época passada, à semelhança do colega de equipa.