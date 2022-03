Fórmula 1 deixa de ter corridas na Rússia

Depois de já ter cancelado o GP de Sochi no próximo Mundial, a competição automóvel retira a prova russa do calendário até 2025.

A Fórmula 1 vai deixar de ter corridas na Rússia. De acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a competição rescindiu contrato com o promotor do Grande Prémio russo. “A Fórmula 1 pode confirmar que acabou o contrato com o promotor do GP russo e que a Rússia não terá uma corrida no futuro”, pode ler-se na nota divulgada.

Durante a semana já tinha sido anunciado que o GP da Rússia do próximo mundial, agendado para Setembro em Sochi, havia sido cancelado, na sequência da ofensiva militar russa na Ucrânia. Esta nova tomada de posição significa que a Rússia sai do calendário da Fórmula 1, onde tinha lugar garantido até 2025.

O GP da Rússia entrou para o calendário em 2014, realizando-se sempre no circuito de Sochi, e teve sempre vitória de um Mercedes - cinco de Lewis Hamilton, duas de Valtteri Bottas e uma de Nico Rosberg. Estava previsto que a corrida russa se mudasse para o Igora Drive, em São Petersburgo a partir de 2023.