A revolução de Olaf Scholz

Olhada em toda a sua amplitude, a invasão russa da Ucrânia pode ser qualificada como um ponto de viragem na História mundial, que ultrapassa o próprio choque do 11 de Setembro. E mais forte é o seu impacto na Europa, cuja arquitectura de segurança modificou profundamente. “Putin desencadeou acidentalmente uma revolução na Alemanha”, titulou a Foreign Policy. “A Alemanha assinala a alvorada de nova era”, lê-se na última edição da Economist.

Putin conseguiu devolver a coesão a uma Europa alargada que nos últimos anos apareceu dilacerada perante as vagas de imigrantes do Médio Oriente e da África, perante as flutuações de Washington e, no seu próprio interior, por causa do questionamento do estado de Direito na Polónia ou na Hungria e por vagas populistas na maior parte dos países. Sofreu ainda o Brexit britânico. Os prognósticos eram pessimistas.

Com uma guerra no seu território, uma guerra desencadeada por uma grande potência, e não um conflito de nacionalismos como foi o jugoslavo, a Europa acorda. Tudo mudou no dia 24 de Fevereiro. Muito do que era tomado como verdade segura antes da invasão parece irremediavelmente ultrapassado. Falámos neste jornal de todas as “novidades”, da mudança radical dos países neutrais à decisão de Bruxelas de financiar o armamento para a Ucrânia. A UE não age por humanitarismo, age em nome da sua segurança. E a nova “revolução europeia” passa pela Alemanha.

A questão ucraniana, a invasão e tentativa de conquista de um país soberano por uma potência com ambições imperialistas, é em si mesmo demasiado grave. O problema da Europa vai mais longe porque, como escreveu François Heisbourg, um estudioso de estratégia, também “as ambições de Putin são muito mais largas”. Quer forçar uma nova ordem mundial, em que Moscovo teria direito a uma zona de influência sobre metade da Europa.

Die Wende

A Economist, num texto assinado pelo seu correspondente europeu (Charlemagne), cuja leitura se recomenda, recorre ao termo alemão Die Wende, que significa mudança, ponto de viragem ou separação de águas. “No ponto crucial da Wende está a Alemanha”. E a Alemanha sempre esteve no centro da Europa, mas numa postura distinta.

O chanceler Olaf Scholz, depois de uma curta reflexão, anunciou medidas drásticas: decretou a suspensão do gasoduto NordStream 2, símbolo da dependência energética da Rússia; aprovou o fornecimento de armas à Ucrânia; e fez outra “revolução” na defesa, com um investimento imediato de 100 mil milhões de euros e a prioridade à construção da nova geração de aviões e carros de combate. “O sacrossanto princípio do equilíbrio orçamental deixa de ser obstáculo para o financiamento extraordinário das Forças Armadas.”

O mais importante é a ruptura na política externa, onde faz um corte radical com a era Merkel.“O que Olaf Scholz anunciou é a maior mudança na política alemã desde a reunificação”, diz à revista Tyson Barker, do Conselho Alemão de Relações Externas. A velha Ostpolitik, a abertura ao Leste, assentou longos anos no princípio da “mudança através do comércio”: a sua mais recente tradução, a dependência do gás russo, que deveria criar uma mútua dependência que asseguraria a paz, está enterrada. A Alemanha acaba de abandonar a lógica mercantilista que dominava a sua política externa e dar prioridade à geopolítica. Não foi uma escolha voluntária. “Fazemos isto pela nossa própria segurança”, declarou Scholz.

No seu discurso, frisa a Economist, Scholz reciclou a linguagem há muito usada pela França sobre a necessidade de a Europa ser ‘soberana’. Ela não o poderá ser sem a Alemanha a empurrar com todo o seu peso.”

Estamos habituados a que os momentos de euforia europeia não sejam duradouros. Desta vez não se trata de voluntarismo mas de uma situação de necessidade. “Há uma resolução entre os diplomatas europeus em Bruxelas que Charlemagne nunca anteriormente testemunhou.”

Tudo muda

A invasão da Ucrânia provocou uma brutal tomada de consciência sobre os desígnios de Vladimir Putin e a vulnerabilidade da Europa. “A primeira potência económica europeia não pode continuar a esconder-se por trás da obsessão de não ver mais nenhuma guerra em território alemão”, escreve o jornalista francês Henri de Bresson.

O pacifismo alemão foi historicamente justificável, mas passou o seu tempo. “A Alemanha deve sair da sombra. Não pode continuar a tremer perante a ideia de assumir as suas responsabilidades militares.” Em nome da sua segurança e da segurança dos seus vizinhos.

“Queira ou não, a Alemanha está no coração da Europa”, sublinha Bresson. Nada de concreto se fará sem ela, mesmo não sendo uma potência nuclear com direito de veto no Conselho de Segurança. Para os países do Leste, a “conversão” da Alemanha é um factor de acrescida segurança.

Há, por exemplo, sinais de renascimento do estratégico e abandonado Triângulo de Weimar – Alemanha, França e Polónia. Criado há 30 anos, com a ambição de contribuir para ultrapassar a divisão da Europa e aproximar os Estados da Europa Central e Oriental da Ocidental e da UE e da NATO, viu esgotado o seu relevo com a adesão do Leste a ambas as organizações, reflectindo também as suas vias políticas divergentes. Os países do Leste, em particular a Polónia e os Bálticos, encontram um novo papel, são a “linha da frente” perante os desígnios imperiais do Presidente da Rússia.

Putin foi durante anos considerado um génio estratégico. A invasão da Ucrânia é um desastre, onde lhe restam a brutalidade e os crimes de guerra. Putin fez da Rússia um pária internacional. Reunificou a Europa e a Aliança Atlântica. A sua última obra foi fazer ressurgir a Alemanha.