Como era o Castelo de Beja em 1400? Uma nova visita interactiva mostra-o

A partir deste sábado, as ameias do monumento alentejano munem-se de uma nova experiência de visita. Vem do passado, é interactiva e cruza história, artes e tecnologia.

Se o Castelo de Beja e, em particular, a sua Torre de Menagem já eram bom motivo de visita, agora há um novo chamariz no horizonte. No dia 5 de Março, é inaugurada uma forma diferente de conhecer o sítio: um mergulho na sua história, proporcionado por um percurso interactivo que permite viajar no tempo – e até conhecer o jogo de tabuleiro mais popular da altura em que o monumento foi construído.

O “antes” e o “agora” da fortificação medieval avistam-se (e podem ser comparados) através de animações digitais repletas de conteúdos historicamente fundados. As reproduções “adoptaram critérios rigorosos na recriação dos cenários históricos sobre o castelo até à data”, faz saber a autarquia, “e propõem ao visitante uma imagem plausível de como poderia ter sido este local no ano de 1400”.

Intitulada Beja 1400, a iniciativa pretende ser “um guia visual com conteúdos acessíveis e didácticos para todos os públicos” e está disponível em três línguas. Também tem, naturalmente, propósitos lúdicos: pelo caminho, o visitante pode testar em quizzes o que aprendeu, “contactar” com personagens da época e até receber instruções sobre um muito antigo jogo do moinho.

A experiência está implementada no Posto de Turismo e na Torre de Menagem. Mas é aqui, do alto dos quase 40 metros da construção militar, à sombra do seu estilo gótico e com vista para a paisagem alentejana, que a visita ganha mais fôlego. Esta está aberta todos os dias, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h, por 2€ (grátis para menores de 12 anos).

A imponente Torre de Menagem – a mais alta do género na Península Ibérica – resgatou a sua glória em Julho de 2016, quando reabriu ao público depois de ter sido alvo de obras de recuperação profunda – praticamente pedra a pedra – na sequência da derrocada que o seu varandim sofreu em 2014. O processo implicou intervenções não só no varandim como nos 184 degraus da sua escada em caracol, além de outras melhorias. Beja 1400 é mais um passo para elevar o seu perfil emblemático.