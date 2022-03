“Defender o nosso país anula todos os medos”

Encasacados, invariavelmente de negro, de mãos nos bolsos e olhar atento na direcção das mãos do veterano de guerra que manuseia uma metralhadora AK-47 com destreza. Assim está um grupo de homens, numa tarde fria em Lviv, naquela que, para muitos, é a primeira vez que estão tão perto de uma arma deste calibre. Em breve estarão integrados nas Forças de Defesa Territorial, o braço do Exército ucraniano composto por civis que estão a defender as províncias do país. A ideia é que permaneçam na retaguarda, mas o que hoje é um território em paz, amanhã pode ser uma nova frente de combates. Dizem-se preparados para tudo.

Todos os dias mais de mil ucranianos, na sua esmagadora maioria homens, chegam a esta escola militar para se alistar como membros voluntários das Forças de Defesa Territorial. Alguns são naturais da região, outros vieram do estrangeiro para defender a pátria, sem dia para regressar à vida de emigrante. O que os une é um inabalável sentido de dever e uma crença férrea na vitória.

As Forças de Defesa Territorial foram criadas no início do ano para organizar os milhares de voluntários que receberam treino e formação que, em caso de guerra, poderiam ser chamados. Existem 20 batalhões, um para cada província do país, e ainda batalhões dedicados para a defesa das cidades com mais de um milhão de habitantes. Com a declaração de mobilização geral, todos os homens entre os 18 e os 59 anos são obrigados a apresentarem-se para integrar esta força civil-militar.

Foto Como manusear uma arma ADRIANO MIRANDA/PUBLICO

O primeiro passo é a inscrição, passaporte e documento de identificação na mão. Um pavilhão gimnodesportivo está preparado apenas para este efeito e está quase sempre a abarrotar. Nem todos aqueles que manifestam a intenção de integrar as Forças de Defesa Territorial o podem fazer: há um limite máximo de idade, fixado nos 60 anos, e a obrigação de demonstrar robustez física e ausência de problemas crónicos de saúde. Ainda assim, quem não cumprir estes requisitos pode alistar-se numa outra divisão, que não será integrada no Exército, mas que ficará responsável pela protecção de infra-estrutura estratégica, como o fornecimento de água ou de electricidade.

Moralmente, era errado estar em casa

As horas seguintes são passadas entre vários módulos de formação rápida: manuseamento de armas de fogo, granadas e minas, tiro ao alvo, treino táctico e primeiros socorros em combate. Mais tarde terão orientação mais avançada e profunda, mas este primeiro contacto com a esfera militar é considerado muito importante. Há quem aqui nunca tenha visto uma arma na vida.

É o caso de Andrei, um rapaz tímido de voz baixa, que trabalha como programador. Veio alistar-se por considerar não haver alternativa que não se apresentar para defender o seu país. “Moralmente, era errado estar em casa”, afirma. Não mostra medo, mas admite que “ninguém sabe o que esperar” quanto ao desenrolar da guerra lançada pela Rússia. “Se tudo correr bem, os russos vão deixar de ter o que comer”, diz, referindo-se aos sucessivos pacotes de sanções aplicados pelos aliados da Ucrânia. Se tiver de vir realmente a pegar numa arma para combater, Andrei diz que o fará para defender “a liberdade e as pessoas”.

No recinto da escola, as salas sucedem-se com formações em vários tipos de armas. Numa delas estuda-se o lançamento de granadas e a instalação de minas. O instrutor mostra a cápsula de um detonador e explica o raio de fragmentação da explosão de uma granada. Mais à frente, um jovem apoia ao ombro um lança-granadas, experimentando o seu peso pela primeira vez.

Seguem-se várias mesas onde os recrutas aprendem a desmontar e montar metralhadoras. Um jovem de barbas longas escuta com atenção as instruções quase sussurrantes do veterano que lhe diz que componente deve retirar em seguida. Ainda está longe dos 15 segundos para montar a arma que vem recomendado nos manuais militares. Finalmente, a fonte de ruídos é revelada. Numa sala de tiro ao alvo, os aspirantes aprendem a alinhar os corpos para testar a pontaria.

Foto Foto Foto

Os campos exteriores também têm o seu uso. Há uma formação sobre métodos para parar veículos – uma das funções mais importantes nos checkpoints que pontuam nas estradas. Ao lado de dois campos de futebol está a decorrer um treino táctico. Um grupo de três instrutores mostra como deve ser feita a progressão no terreno: o elemento na retaguarda avança na direcção do arco de tiro do militar na dianteira, que está a cobrir a sua posição. Ninguém desvia o olhar. São lições que podem salvar uma vida.

Volodimir tem 55 anos, o que faz dele uma excepção entre o grupo de recrutas, quase todos com menos de 30 anos. Alistou-se no dia anterior, mas, entretanto, já passou a dar formação. Foi oficial do Exército e procura voltar a servir o país num dos momentos mais difíceis da sua História. “Vejo à minha volta um grande desejo de proteger a pátria e de aprender”, afirma. O que não vê é medo.

Foto Aprender a manusear um lança-granadas ADRIANO MIRANDA/PUBLICO

O filho está no Exército, na frente de combate em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e um dos pontos mais intensos da primeira semana da invasão russa. Mostra-se “absolutamente confiante” de que a Ucrânia irá resistir, embora admita ter ficado surpreendido quando a Rússia invadiu o seu país. “Nunca pensei que isto acontecesse, até ao último momento”, conta.

Um gestor de armas

No centro de Lviv falamos com um dos produtos da formação de civis para combater nas fileiras das Forças de Defesa Territorial. Por motivos de segurança, permanece em anonimato, mas a sua história é semelhante à de milhares de ucranianos que estão preparados para apoiar a resistência no campo de batalha.

Jovens voluntários recebem formação militar na Academia Militar de Lviv ADRIANO MIRANDA/PUBLICO ADRIANO MIRANDA/PUBLICO ADRIANO MIRANDA/PUBLICO ADRIANO MIRANDA/PUBLICO Fotogaleria ADRIANO MIRANDA/PUBLICO

O gestor de marketing de 27 anos alistou-se em Novembro do ano passado e, entretanto, passou a integrar os serviços regulares do Exército. O pai foi tenente-coronel e teve uma carreira de quase três décadas nas Forças Armadas, mas nada disso influenciou a sua decisão. “No final do ano passado percebi que poderia haver uma guerra real em toda a Ucrânia”, diz.

Não temos muito tempo e não temos uma segunda hipótese, por isso todos os civis, advogados, professores, camionistas, todos devem juntar-se ao Exército porque temos uma guerra total na Ucrânia

A passagem da vida civil para a militar “não foi difícil”, porque, na sua opinião, “toda a gente deve saber como disparar uma arma nestes tempos”. Está confiante na solidez da formação e dos treinos que foi tendo nos últimos meses e, embora esteja integrado no batalhão que faz a segurança de Lviv, uma região que tem estado a salvo das ofensivas russas, diz-se preparado para tudo. “Não sabemos qual será o cenário de amanhã, portanto estou pronto para todas as ordens e, se precisar de defender qualquer região da Ucrânia, então irei, tal como os meus colegas.”

Foto “O meu maior medo é ver a bandeira russa hasteada na Câmara Municipal de Lviv ADRIANO MIRANDA/PUBLICO

Para não destoar, este é mais um ucraniano a rejeitar qualquer possibilidade de ter medo pela sua vida. “O meu maior medo é ver a bandeira russa hasteada na Câmara Municipal de Lviv”, afirma. Parecendo dirigir-se aos que o acompanham, reconhece que “todos podem ter medo de estar numa guerra”. “Mas o objectivo principal é defender o nosso país e esse objectivo anula todos os medos”, declara.

O regresso à vida civil não o preocupa, mas não perde de vista os seus projectos: “Quero construir a minha casa e talvez ter dois filhos.” Assume-se como um orgulhoso filho de Lviv. Fala dos edifícios históricos que nos rodeiam, da sua beleza e do seu charme. Defender aquilo que se ama e as ideias em que acredita separam-no dos seus inimigos. “Eles não estão treinados, não estão motivados. Eles não sabem por que é que estão aqui”, observa. Mas, embora a defesa da sua cidade o inspire, garante que “cada centímetro do território da Ucrânia é importante”.

Foto Foto Foto

Encara o conflito com a Rússia como uma “terceira guerra mundial” e recorda que a II Guerra Mundial “não começou logo com armas nucleares”. “Hoje todo o mundo combate a Rússia, primeiro na economia”, nota. Mas, acima de tudo, esta é “uma guerra pela independência da Ucrânia, é uma guerra de libertação”.

Num país em que as fronteiras entre a vida civil e a militar foram completamente apagadas, este gestor de marketing em suspenso, soldado em actividade, acredita que qualquer pessoa pode ser treinada para combater. E, uma semana depois da invasão que mudou tudo, deixa um apelo: “Não temos muito tempo e não temos uma segunda hipótese, por isso todos os civis, advogados, professores, camionistas, todos devem juntar-se ao Exército porque temos uma guerra total na Ucrânia.”