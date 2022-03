Novo crédito à habitação caiu em Janeiro mas ainda ficou acima de mil milhões

A concessão de crédito à habitação abrandou em Janeiro, mês em que o país esteve parcialmente em confinamento por causa do aumento de casos de covid-19. Os novos empréstimos acenderam a 1188 milhões de euros, menos 18,5% que os 1458 milhões de euros registados em Dezembro de 2021. Já face a Janeiro de 2020, verificou-se um crescimento de 22,6%.

No último ano, o crescimento do crédito à habitação foi muito expressivo (34%), ascendendo a 15.966 milhões de euros.

Os dados de avaliação bancária do Instituto Nacional de Estatística já tinham assinalado uma redução de 544 pedidos de avaliações para efeitos de crédito, realizados no primeiro mês do ano.

De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, a taxa de juro média dos novos contratos fixou-se em 0,81%, depois de nos últimos dois meses do ano passado ter ficado em 0,83%.

O total de crédito aos particulares (habitação e consumo) ascendeu a 1714 milhões de euros, abaixo dos 1949 milhões de euros do anterior mês de Dezembro. “A redução dos novos empréstimos a particulares encontra-se em linha com o padrão que tem sido observado nos meses de Janeiro”, avança o regulador bancário.

O crédito ao consumo concedido em Janeiro totalizou 527 milhões de euros, dos quais 369 milhões para aquisição de bens e 158 milhões de euros para outros fins.

Neste último segmento de crédito, a taxa de juro média subiu de 7,39% de Dezembro para 7,75%, uma progressão que, diz o BdP, “é consistente com a evolução habitualmente verificada nos meses de Janeiro”.

Em Janeiro, o montante de novos depósitos de particulares foi de 3881 milhões de euros, mais 55 milhões do que no último mês de 2021. A taxa de juro média manteve-se no mínimo histórico de 0,04% pelo terceiro mês consecutivo. Dos novos depósitos constituídos, 86% foram aplicados em depósitos até 1 ano, também remunerados à taxa de juro média de 0,04%.