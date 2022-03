Cinco séries para os mais aventureiros

Gordon Ramsay: Uncharted

Disney +

Estreada em 2019 no canal National Geographic, esta série satisfaz o apetite de aventureiros e também o de aficcionados por gastronomia (seja na execução ou na mera degustação). Realizada por Jon Kroll, tem como protagonista o célebre chef britânico Gordon Ramsay – famoso pelo seu temperamento “infernal” em Hell's Kitchen –, que se dispõe a percorrer lugares improváveis para experimentar ingredientes exóticos e dar a conhecer vários aspectos culturais ligados à culinária. Ao seu lado, tem alguns colegas ilustres oriundos dos países que visita, assim como vários habitantes locais, que lhe mostram tradições e ingredientes incomuns. Cada episódio decorre num local específico e culmina com o britânico a “digladiar-se” com um chef premiado, onde se arrisca a preparar (e muitas vezes a improvisar) uma refeição para convidados importantes – em Portugal, o escolhido foi o chef Kiko Martins e o jantar foi realizado na Nazaré. Nas duas primeiras temporadas, Ramsay leva-nos até ao Vale Sagrado dos Incas, onde qualquer esforço o fez perder o fôlego; à Nova Zelândia, onde aprende a apreciar a riqueza da gastronomia maori; ou Marrocos, onde experimenta as tradições berberes. Ainda passou por Laos, Tasmânia, Sumatra, Guiana, índia e Noruega, que lhe serviram de inspiração para novos pratos. Já na terceira, que foi exibida no Canal National Geographic em 2021 mas ainda não está disponível na Disney +, deambulou por Portugal, Croácia, México, Porto Rico, Islândia e também pelo território norte-americano do Texas, do Maine e pelas Grandes Montanhas Fumegantes. O objectivo é sempre o mesmo: explorar a culinária espalhada pelo mundo.

Battlestar Galactica

Prime Video

Os cylons foram criados para servir de mão-de-obra e facilitar a vida humana nas suas 12 colónias, mas evoluíram e rebelaram-se contra os seus criadores. Após uma guerra catastrófica, foi assinado um armistício e os cylons desapareceram no espaço. Durante quatro décadas, os humanos viveram em paz. Até ao dia em que os cylons decidiram exterminá-los. Os poucos sobreviventes foram os que, na altura do ataque, se encontravam fora das colónias. Entre eles está a população da nave militar Battlestar Galactica, liderada pelo almirante Adama. Numa luta pela sobrevivência, enfrentando um inimigo mortal e constantes insurreições de passageiros descontentes, os últimos humanos têm um objectivo: encontrar a lendária colónia 13, também chamada de Terra, de onde supostamente a espécie humana é originária. Battlestar Galactica adapta a série homónima criada em 1978 por Glen A. Larson que, em Portugal, foi exibida entre os anos 1982 e 1983. Esta versão, criada por Ronald D. Moore e realizada por Michael Rymer (também responsável pela série Hannibal), foi iniciada em 2003 com uma mini-série de quase três horas e posteriormente continuada em mais quatro temporadas. Muito bem recebida pelo público e pela crítica, teve 19 nomeações para os Emmys, arrecadando três.

A Roda do Tempo

Prime Video

Uma superprodução criada por Rafe Judkins em 2021 para a Amazon Prime Video, que tem como base a saga homónima escrita por Robert Jordan e terminada (após a sua morte) por Brandon Sanderson. Ambientada num universo medieval, a história segue Moiraine Damodred (Rosamund Pike), sacerdotisa da Aes Sadai, uma poderosa organização constituída por mulheres praticantes de magia, que embarca com Lan Mandragoran (Daniel Henney), seu guardião, numa grande viagem para encontrar a reencarnação do Dragão antes que ele seja corrompido pelo Tenebroso, uma força negra que tenciona usar os seus poderes para destruir o mundo. Para o encontrar, Moraine e o seu companheiro dirigem-se a Dois Rios, onde vão conhecer Rand (Josha Stradowski), Nynaeve (Zoë Robins), Egwene (Madeleine Madden), Perrin (Marcus Rutherford) e Mat (Barney Harris), cinco jovens que, após a sua aldeia ser atacada por monstros, se tornam seus seguidores. A Roda do Tempo tem já uma segunda temporada em produção, com estreia prevista ainda para 2022.

Vikings

AMC e Netflix

Vikings inspira-se na história medieval da Escandinávia e acompanha o lendário Ragnar Lothbrok (interpretado por Travis Fimmel), um dos mais conhecidos heróis nórdicos, que teria governado a Dinamarca, Suécia e Noruega entre os séculos VIII e IX. Acreditando ser descendente de Odin, o deus da sabedoria, da guerra e da morte, o corajoso Ragnar decide procurar glória e riqueza na conquista de novos territórios. Mas tem um inimigo à altura: Earl Haraldson (Gabriel Byrne), um implacável ex-guerreiro que se tornou líder do seu povo. Criada para o Canal História em 2013 por Michael Hirst – também autor de Elizabeth ou Os Tudors –, esta série de acção e aventura conta com seis temporadas e um spin-off: Vikings: Valhalla, da autoria de Jeb Stuart, também disponível na Netflix desde Fevereiro de 2022. Para além de Fimmel e Byrne, o elenco conta com Katheryn Winnick, Clive Standen, Jessalyn Gilsig, Gustaf Skarsgård, Jonathan Rhys-Meyers e com o português Albano Jerónimo a encarnar Euphemius, um almirante bizantino presente na quinta temporada.

Hanna

Prime Video

Hanna (Esme Creed-Miles), de 15 anos, cresceu isolada numa floresta finlandesa com o pai, Erik Heller (Joel Kinnaman). Antigo espião da CIA, Heller treinou-a desde pequena para ser uma assassina de elite. Quando, após um passeio fora dos limites da floresta, ela se deixa capturar, é levada para Marrocos, onde, percebendo o perigo – e usando as suas capacidades extraordinárias –, executa uma agente e foge. É então que conhece Sophie e a sua disfuncional família, que a vão ajudar a ajustar-se ao “mundo real” e trazê-la de novo para a Europa. Mas Hanna tem uma inimiga implacável: Marissa Wiegler (Mireille Enos), ex-agente da CIA, que tem como missão pessoal capturá-la e eliminar o seu pai. Quando, mais tarde, a adolescente reencontra o progenitor em Berlim, percebe que apenas o círculo mais íntimo dos seus amigos os poderá manter a salvo. Tudo ganha novas proporções quando Hanna se dá conta de que a sua força e resistência fora de série não derivam apenas do treino intensivo a que foi submetida, mas de algo muito mais aterrador. Criada para a televisão por David Farr (criador de O Gerente de Noite), a primeira temporada desta série tem por base o filme homónimo realizado por Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Expiação, O Solista, Anna Karenina), que teve Seth Lochhead e Farr como argumentistas. A segunda e a terceira temporada, com argumentos já descolados do filme, trazem novos inimigos e alianças, que se vão revelar fundamentais para a sobrevivência da protagonista.