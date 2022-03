Depois de recuar em Dezembro, desemprego sobe para 6% em Janeiro

O início de 2022 foi marcado por um agravamento da situação do mercado de trabalho em Portugal. Os dados provisórios divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a taxa de desemprego registou um ligeiro aumento face a Dezembro, afectando agora 6% da população activa, enquanto o emprego diminuiu.

Depois de ter recuado na recta final do ano passado para 5,8%, o desemprego subiu para 6% em Janeiro. Já na comparação com o mês homólogo de 2021, assistiu-se a uma diminuição de um ponto percentual deste indicador.

O INE dá conta de 308,6 mil pessoas desempregadas no final de Janeiro, mais 1,9% do que no mês anterior e menos 12,2% face ao mês homólogo. “Em Janeiro de 2022, a população desempregada interrompeu a tendência decrescente observada desde Janeiro de 2013, com excepção do período de Junho a Agosto de 2020”, destaca o instituto.

A taxa de desemprego de Janeiro (ajustada dos efeitos sazonais) acabou por beneficiar da diminuição de 0,2% da população activa (5,184 milhões de pessoas).

A subutilização de trabalho – um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, assim como inactivos disponíveis que não procuram emprego – também se agravou entre Dezembro e Janeiro. A taxa de subutilização situou-se em 11,7%, o que representa um aumento de 0,3 pontos percentuais face a Dezembro e uma diminuição de 2,3 pontos percentuais face ao mês homólogo do ano passado.

A população empregada, destaca o INE, “que tem vindo a registar um crescimento mensal mais ou menos contínuo desde Fevereiro de 2021, diminuiu em Janeiro de 2022”. A estimativa dá conta de um recuo de 0,4% em relação a Dezembro (para 4,875 milhões de pessoas), mas comparativamente a Janeiro de 2021 assistiu-se a um aumentou de 4,7%.

Estes números são ainda provisórios e poderão ser revistos pelo INE daqui a um mês.