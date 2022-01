Desemprego ficou abaixo de 6% em Dezembro, no valor mais baixo em 19 anos

Estimativa provisória do INE aponta para recuo do nível de desemprego para 5,9%, com 304 mil desempregados.

A taxa de desemprego baixou em Dezembro para um patamar inferior a 6%, segundo uma estimativa provisória divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Dos 5,17 milhões de pessoas contabilizadas como população activa no último mês do ano passado, 5,9% estavam desempregadas, 314,5 mil pessoas, dos quais 157,3 mil são homens e 157,2 mil são mulheres.

A taxa de desemprego recuou 0,4 pontos percentuais em relação a Novembro, mês em já recuara para 6,3%, e baixou um ponto face ao valor que se registava um ano antes, em Dezembro de 2020 (6,9%).

Este número ainda é provisório e poderá ser revisto pelo INE que, ao fixar o valor final daqui a um mês e em função de dados mais actualizados, poderá ajustar o valor em alta, em baixa ou deixá-lo inalterado. No entanto, com os dados agora conhecidos, é possível verificar que o desemprego fica num nível historicamente baixo em 19 anos. Para encontrar um valor mensal inferior a 5,9% é preciso recuar a Abril de 2002, quando o desemprego mensal estava em 5,8%, segundo a série histórica do INE. Em Maio de 2020, durante a primeira vaga da pandemia, o desemprego estava em 6%.

Em termos absolutos, houve uma diminuição do número de desempregados de 21,5 mil em relação a Novembro e de 42,5 mil face a Dezembro do ano passado.

De acordo com o INE, em Dezembro “estima-se que a população activa tenha diminuído, em relação ao mês anterior, em 8,4 mil pessoas (0,2%) e que a população inactiva tenha aumentado 9,0 mil (0,4%). A diminuição da população activa resultou da redução da população desempregada em 21,5 mil (6,6%) ter sido superior ao acréscimo da população empregada em 13,1 mil (0,3%), enquanto o acréscimo da população inactiva foi explicado pelo aumento do número de inactivos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (6,9 mil; 5,1%) e do número de inactivos à procura, mas que não estavam disponíveis (6,0 mil; 26,6%).”

Além da estimativa do desemprego, o INE divulga um outro indicador que dá conta do número global de pessoas que estão fora do mercado de trabalho.

Em Dezembro, a subutilização do trabalho — que junta também o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar nas duas semanas seguintes e os inactivos disponíveis mas que não procuram emprego nas últimas quatro semanas — abrangeu 622,1 mil pessoas, “número inferior ao do mês anterior (1,2 mil; 0,2%), ao de três meses antes (15,7 mil; 2,5%) e ao do período homólogo (97,8 mil; 13,6%)”.

A taxa de subutilização do trabalho foi de 11,7%, igual ao de Novembro e mais baixa em dois pontos percentuais em relação a Dezembro do ano passado.

Além dos 304 mil desempregados, há 141,3 mil inactivos disponíveis mas que não procuram emprego, 148,3 mil trabalhadores a tempo parcial e 28,5 mil inactivos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar.