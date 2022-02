A mãe de todas as sanções económicas

Na esfera económico-financeira, o conflito já ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e, dadas as sanções anunciadas pelos EUA e União Europeia no sábado, 26 de Fevereiro, tomou proporções muito sérias.

No momento em que escrevo esta coluna, o mais grave conflito militar das últimas décadas na Europa está circunscrito à Rússia e à Ucrânia.

Contudo, noutra esfera, a económico-financeira, o conflito já ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e, dadas as sanções anunciadas pelos EUA e União Europeia neste sábado, 26 de Fevereiro, tomou proporções muito sérias.

As sanções económico-financeiras à Rússia

O comunicado da Comissão Europeia indica que os líderes da Comissão Europeia (i.e., Ursula von der Leyen), França (Emmanuel Macron), Alemanha (Olaf Scholz), Itália (Mario Draghi), Reino Unido (Boris Johnson), Canada (Justin Trudeau), e Estados Unidos (Joe Biden) concordaram em implementar várias sanções e medidas de carácter sobretudo financeiro, salientando-se, em particular, as seguintes duas medidas, que se afiguram mais relevantes e com maior impacto económico e financeiro.

“Primeiro, comprometemo-nos a assegurar a remoção de determinados bancos russos do sistema de mensagens SWIFT. […]

Segundo, comprometemo-nos a impor medidas restritivas que impedirão o Banco Central da Rússia de utilizar as suas reservas internacionais [depositadas junto dos nossos Bancos Centrais] de forma a contornar [e a prejudicar] o impacto das nossas sanções”.

Quais as implicações da exclusão de determinados bancos russos do sistema SWIFT?

De forma simplificada, o sistema SWIFT, sediado na Bélgica, é um sistema de mensagens inicialmente criado por bancos europeus e americanos, mas actualmente com cerca de 11.000 bancos membros e 42 milhões de mensagens diárias. Essas mensagens SWIFT são ordens de pagamento internacionais que permitem aos bancos comerciais de quase todo o mundo realizar transferências internacionais em dólares, euros e outras moedas.

O sistema SWIFT é utilizado pelos bancos russos para realizar transferências bancárias para o estrangeiro, nomeadamente para efectuar pagamentos e recebimentos relativos a importações e a exportações de bens e serviços para e provenientes da Rússia, respectivamente.

Estados Unidos e União Europeia continuam a importar diversos bens e serviços da Rússia, destacando-se, em particular, petróleo e gás natural. A produção de petróleo da Rússia representa cerca de 11% da produção global que ascende a cerca de 100 milhões de barris diários em 2022. Por outro lado, a Rússia fornece 40% do gás natural que a União Europeia consome, a maior parte do qual no âmbito de contratos de longo prazo, a preços muito inferiores aos actuais preços do mercado à vista (“spot”).

Se o acesso ao sistema SWIFT fosse cortado a todos os bancos russos, a União Europeia e os Estados Unidos não seriam capazes de pagar as importações de petróleo e de gás natural o que significa que a Rússia, mesmo se decidisse não responder às sanções do Ocidente, teria fundamento legal para cortar o fornecimento do petróleo e do gás natural à União Europeia, aos EUA e a outros países. Uma redução tão drástica da produção global provavelmente não poderia ser acomodada por outros produtores, o que porventura resultaria num aumento significativo do preço do petróleo e do gás natural.

Provavelmente por essa razão, o comunicado da presidente da Comissão Europeia e dos líderes dos países acima identificados indica que somente cortarão o acesso ao sistema SWIFT a “determinados” bancos russos, e a expectativa de vários observadores é que os principais bancos russos possam continuar a utilizar o sistema SWIFT.

Note-se que a Rússia já tinha previsto a possibilidade de ser excluída do SWIFT e nos últimos anos desenvolveu um sistema de pagamentos interbancário alternativo e, posteriormente, integrou-o com um sistema de pagamentos da China.

Em relação a esta medida, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, utilizando uma linguagem que se afigura ir para além do texto do comunicado, “tuitou” sábado à noite que esta sanção irá impedir um “certo número de bancos russos […] de operarem a nível internacional e irá bloquear efectivamente as importações e as exportações da Rússia”.

A sanção mais grave: restrições ao uso de talvez 180 mil milhões de euros da Rússia depositados junto do Eurosistema

O Banco de Inglaterra e a Reserva Federal já no passado bloquearam o acesso às reservas internacionais neles depositadas pelos bancos centrais da Venezuela e do Afeganistão, entre outros. Agora, embora a linguagem do comunicado seja ambígua, UE, EUA e os outros países signatários do comunicado preparam-se para fazer o mesmo em relação às reservas internacionais da Rússia, com o Financial Times a argumentar que a Rússia será relegada ao estatuto de “pária financeiro global”.

A Rússia é um país com significativos excedentes externos anuais, tendo acumulado cerca de 560 mil milhões de euros em reservas internacionais.

Até há alguns anos, a Rússia mantinha uma parte significativa dessas reservas internacionais em dólares, ou na forma de dinheiro depositado pelo Banco Central da Rússia junto da Reserva Federal ou na forma de títulos de dívida do Tesouro dos EUA. Em anos recentes, na sequência da escalada de tensões com os EUA, o governo russo alterou a composição das reservas internacionais, reduzindo drasticamente o volume de reservas em dólares, que ainda assim é muito significativo.

Segundo o Financial Times, de acordo com os dados mais recentes que, contudo, por questões de segurança, são relativos à composição da carteira em Junho de 2021, cerca de 55% das reservas de divisas internacionais do Banco Central da Rússia eram denominadas em euros, dólares e libras.

De salientar ainda, a importância das reservas de divisas estrangeiras em yuan e em ouro, que representam 34,8% do total.

Essa era, como referido, a composição das reservas internacionais da Rússia em Junho de 2021. É provável que, nos últimos 8 meses, o Banco Central da Rússia tenha diversificado as suas reservas vendendo euros e dólares e comprado outras divisas.

Não obstante, esta sanção, mais do que a interdição do uso do sistema SWIFT, é a mais difícil de contornar pela Rússia. Por exemplo, no início de Fevereiro de 2022, a Rússia e a China tinham assinado um contrato para o fornecimento de gás natural durante 30 anos utilizando um novo gasoduto, que seria denominado e pago em euros.

Também em relação a esta segunda sanção económica um tweet de Ursula von der Leyen de sábado à noite é muito preocupante, porquanto afirma: “Em segundo lugar, paralisaremos os activos do banco central da Rússia. Isso irá congelar as suas transacções. E impossibilitará o Banco Central [da Rússia] de vender os seus activos [em euros que estão depositados junto do Eurosistema]”, sugerindo que a União Europeia irá confiscar, congelando, os referidos 180 mil milhões de euros de reservas da Rússia.

A linguagem do comunicado oficial acima referido era muito mais cuidada e ambígua, sugerindo que a Rússia poderia ter acesso a pelo menos parte desses fundos.

Perante estas anunciadas sanções coloca-se a questão: por que razão estaria a Rússia disposta a exportar petróleo e gás natural sendo paga em euros ou dólares, sabendo que, posteriormente, esses fundos seriam congelados pelo Banco Central Europeu ou pela Reserva Federal?

Esta é uma medida que parece ir muito além da interdição completa do acesso ao sistema SWIFT.

Decisão abre uma caixa de pandora?

Na última semana, após a invasão da Ucrânia, a moeda russa – o rublo – desvalorizou-se significativamente para próximo de 100 rublos por euro e o mercado bolsista chegou a cair 45%. Na sequência desta sanção, a desvalorização do rublo deverá acelerar e é provável que a taxa de inflação nesse país dispare.

Afigura-se que o cálculo das autoridades dos EUA e da UE é que a Rússia será forçada a voltar à mesa das negociações porque caso contrário arrisca-se a perder uma parte significativa da sua poupança externa, i.e., a perder uma enorme percentagem do seu património financeiro líquido.

Por outro lado, as autoridades dos EUA provavelmente julgam que, com esta medida, também sinalizam à China que, se se aliar à Rússia, arriscam-se a perder uma significativa parte das suas reservas internacionais, de cerca de 2,9 biliões de euros, a maior parte das quais denominadas em dólares e em euros.

Esta sanção apresenta dois grandes riscos

Primeiro, que seja interpretada pela Rússia como um acto de guerra.

O segundo risco é que a confiança no dólar e no euro seja abalada. No contexto de uma pandemia em curso e da ameaça de um grave conflito armado com uma superpotência nuclear, o mundo não precisa de um terceiro factor de instabilidade que é uma crise de confiança no actual sistema monetário internacional de moedas fiduciárias ancorado no dólar e no euro, com o potencial para causar simultaneamente uma paragem abrupta no comércio internacional e muito elevada volatilidade nos mercados cambiais e noutros mercados financeiros.

Hoje, segunda-feira, veremos como reagem os mercados financeiros.

O autor é colunista do PÚBLICO